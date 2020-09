Pallamano femminile, riparte la serie A, Jomi Salerno in casa contro la Cassa Rurale Pontinia sabato 12.

Prenderà il via sabato 12 settembre il Campionato Serie A Beretta. Ai nastri di partenza si presenterà una Jomi Salerno estremamente motivata e desiderosa di ben figurare.

Programmi, progetti e ambizioni del pluridecorato sodalizio salernitano saranno svelati in video conferenza giovedì 10 settembre alle ore 18 sul sito ufficiale www. pdosalerno.it

I colleghi giornalisti potranno formulare domande interagendo in diretta su https://it-it.facebook.com/pdosalernohandball

Le salernitane esordiranno tra le mura amiche della Palestra Caporal Maggiore Palumbo, per l’occasione a porte chiuse in osservanza delle disposizioni federali, affrontando l’ambiziosa matricola Cassa Rurale Pontinia. Fischio d’inizio alle 18.30.

La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport.

Le procedure di accreditamento per gli operatori dell’informazione dovranno avvenire attraverso richiesta scritta da far pervenire all’indirizzo e-mail press@figh.it entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì che precede il week-end di gare. Le richieste dovranno essere presentate su carta intestata e firmate dal direttore responsabile di testata. Dovranno essere allegati, inoltre, copia del documento d’identità del giornalista\fotografo\cameraman e relativo n° di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.