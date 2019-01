I cavesi Manzo e Vitagliano ricevono le medaglie dalla Federazione Italiana Nuoto.

Sono state recapitate in settimana le medaglie d’argento e di bronzo riservate ai due nuotatori del Cavasports Michelangelo Manzo e Giuseppe Vitagliano, rispettivamente secondo e terzo classificato nella classifica generale del circuito nazionale master di Nuoto in Acque Libere (mezzofondo). Manzo si è laureato vicecampione d’Italia nella categoria M30 mentre Vitagliano è salito sul terzo gradino del podio nella categoria M60.

Direttamente dal patron del gruppo Acquachiara, Franco Porzio, arrivano gli auguri ai due nuotatori metelliani: “Il settore master è in forte crescita e ci fa molto piacere che due nostri atleti portino in alto il nome della Campania e del Cavasports. Complimenti a Manzo, Vitagliano ed ai loro tecnici per il risultato conseguito”.