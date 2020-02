La Givova Scafati comunica a tutti i tifosi e gli appassionati che la gara contro l’Edinol Biella, valevole per dodicesima giornata di ritorno del campionato di serie A2 (girone ovest), in programma per martedì 25 febbraio p. v., ore 20:30, al BiellaForum, è stata rinviata dalla Federazione Italiana Pallacanestro a data da destinarsi, a causa dell’emergenza Coronavirus.

