Basket, le ragazze della Todis impegnate in un quadrangolare a Roseto.

Si chiama “Pink is better league” ed è un quadrangolare amichevole con squadre di pari categoria attrezzate per il grande salto. La Todis Salerno ’92 è pronta a parteciparvi nel weekend del 10 e 11 ottobre al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi (TE) assieme a Basket Girls Ancona, Pink Basket Termi e alle padrone di casa di Roseto. Tutte militano in Serie B con ambizioni di promozione. Proprio contro le Panthers Roseto ci sarà la prima partita delle granatine domani – sabato 10 ottobre – alle 19. Due ore prima ci sarà la sfida tra Ancona e Terni. Domenica pomeriggio, invece, le finali: alle 16 quella per il terzo e quarto posto, alle 18 per giocarsi la vittoria assoluta

Il precampionato entra nel vivo per la compagine di Aldo Russo, finora vittoriosa nelle due amichevoli disputate contro altre pari categoria, Polisportiva Battipagliese e Basilia Potenza. “Sarà un torneo che ci aiuterà a fotografare il nostro stato attuale di preparazione e verificare i progressi. Incontreremo squadre importanti, costruite per il salto di categoria. Mancano tre settimane all’inizio del campionato e disputare queste partite non potrà fare che bene alle ragazze per prendere coscienza di ciò che va e ciò che invece occorre aggiustare”, ha detto il direttore generale della Todis Salerno ’92, Bruno Pacifico.

Sugli spalti del PalaMaggetti potrà essere presente un massimo di cento spettatori, tutti ovviamente muniti di autocertificazione e con ingresso su prenotazione gestito dalla società di casa. Le partite della “Pink is better league”, tuttavia, saranno trasmesse anche in diretta sulla pagina Facebook delle Panthers Roseto.