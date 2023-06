Sport nei Parchi, sabato 17 a Sant’Egidio del Monte Albino

Partiranno ufficialmente il prossimo 17 giugno le attività di Sport nei Parchi a Sant’Egidio del Monte Albino.

A dare il via alle attività, una cerimonia di inaugurazione che vedrà la partecipazione di

istituzioni, associazioni, testimonial d’eccezione del mondo dello sport. L’appuntamento è dalle 9.00 alle 13.00 nel Parco Pittoni di via Coscioni, a San Lorenzo.

Sport nei Parchi è un progetto promosso da Sport e Salute e Anci con l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto – sia in autonomia che attraverso associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio – e realizzare sinergie tra le associazioni e i Comuni, per favorire l’utilizzo di aree verdi pubbliche.

Il Comune di Sant’Egidio, che ha cofinanziato l’iniziativa ed è risultato uno degli unici tre comuni del salernitano vincitori del bando, è riuscito ad ottenere due diversi finanziamenti, uno dei quali finalizzato a promuovere aree verdi da destinare a Urban Sport Acitivity e Weekend, vere e proprie isole di sport con attività gratuite gestite dalle associazioni locali.

L’area individuata è proprio quella del Parco Pittoni.

Le attività saranno gestite dalle associazioni sportive ASD Grivit Scuola di Judo, ASD Sant’Egidio/Corbara Basket 2009 e ASD Sant’Egidio Femminile, individuate attraverso una

procedura ad evidenza pubblica.

Il Comune entra così nella “Palestra a cielo aperto di Sport e Salute”, che abbraccia tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport, praticato nelle piazze e negli spazi verdi all’aperto, scegliendo di aderire a un nuovo modello di fruizione degli spazi verdi pubblici dove svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età.

“La società è sempre attenta ai territori – dice il Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli – perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport di Tutti Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

“L’avvio delle attività di Sport nei Parchi a Sant’Egidio è la testimonianza dell’attenzione con cui l’Amministrazione comunale guarda alla pratica sportiva come strumento di crescita e di benessere – ha dichiarato il Sindaco di Sant’Egidio Antonio La Mura – puntando sul protagonismo dell’associazionismo sportivo locale, che tante soddisfazioni ha dato e sta dando al nostro territorio. È un’occasione unica per la nostra città, di cui andiamo assai orgogliosi”.

Sulla stessa scia anche gli Assessori allo Sport Francesco De Angelis e alle Politiche sociali Giulia Attianese: “Abbiamo investito energie e risorse in questo progetto, perché crediamo possa aiutarci a diffondere la cultura della pratica sportiva come occasione di formazione e di salute, aiutandoci nel contempo ad animare gli spazi pubblici del territorio. Siamo convinti che Sport nei Parchi ci aiuterà a fare tutto questo, coinvolgendo la nostra comunità in attività gratuite rivolte a tutti”.

