Spiagge Pulite a Pontecagnano, Eboli e Battipaglia a cura dei Forum dei Giovani

Il prossimo 29 giugno prenderà il via l’iniziativa “Ripuliamo la nostra costa”, promossa dai Forum dei giovani di Battipaglia, Eboli e Pontecagnano Faiano, in collaborazione con il Coordinamento provinciale dei Forum dei giovani, del Forum regionale della Campania e di Legambiente.

Tre giorni di attività di raccolta dei rifiuti abbandonati sul litorale dei tre Comuni, con cui i giovani del territorio intendono sensibilizzare la collettività sull’urgenza di contrastare attivamente il fenomeno dell’inquinamento delle spiagge, dove, ai rifiuti gettati da tanti incivili, si aggiungono quelli portati a riva dalle correnti marine.

“L’iniziativa rientra in un progetto ben più ampio che includerà altre azioni concrete, non che momenti di informazione, formazione e momenti ludici trattanti la tematica ambientale”, si legge sui social del Forum di Battipaglia.

Si parte il 29 giugno da Pontecagnano Faiano, quando, dalle 18:00 alle 20:00, la pulizia si concentrerà sulla spiaggia libera “Gigli di mare”, spiaggia libera tra il camping Salerno e lo stabilimento di Isla Bonita, per proseguire il giorno , 01 Luglio, dalle 17:00 alle 19:00, a Battipaglia, tra il tratto di costa compreso tra gli stabilimenti “El Sombrero” e “Made in Italy”, concludendo sabato 8 luglio dalle 9:00 alle 12:30, nella zona dell’oasi dunale protetta Legambiente Silaris.

Si attendono, dunque, volontari per aiutare i ragazzi a liberare le spiagge dai rifiuti, ricordando che “siamo ospiti di questa terra e non padroni”, come si legge nella locandina dell’evento.