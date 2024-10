Spettacolo di benficenza per ospedale di Pagani

Una favola in musica per sostenere il reparto di ematologia dell’Ospedale “Tortora” di Pagani. “Arkan e i Palloncini” andrà in scena sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21:00 presso l’Auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori di Pagani (SA).

Il ricavato dell’evento sarà devoluto al reparto di ematologia dell’Ospedale “Tortora” di Pagani, una realtà sanitaria di eccellenza nella provincia di Salerno che si occupa della diagnosi e cura delle patologie ematologiche.

L’iniziativa promossa dall’associazione Polymnia ONLUS, la Locanda Almayer ONLUS e patrocinata dal Comune di Pagani mira a supportare il reparto, contribuendo a migliorare le risorse a disposizione e a garantire un’assistenza sempre più efficace per i pazienti.

“Arkan e i Palloncini“, opera scritta e musicata da Ciro Gentile, è un viaggio affascinante e metaforico che combina il potere della narrazione con l’intensità della musica, creando un’esperienza multisensoriale e immersiva. La narrazione sarà affidata alla voce di Paolo Cresta, noto attore e narratore che porterà in vita la storia di Arkan con la sua interpretazione coinvolgente. A sostenere l’intensità emotiva del racconto ci sarà la Cesi-Marciani Ensemble che, combinando musica classica, jazz e musica da camera, offrirà un accompagnamento sonoro suggestivo e variegato.

I biglietti saranno acquistabili la sera dello spettacolo presso la biglietteria dell’auditorium, oppure è possibile prenotarli contattando il numero telefonico 3356219608.