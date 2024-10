Sicurezza sul lavoro, patente a punti nei cantieri

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sulla Patente a punti per la sicurezza nei cantieri, in vigore dal 1° ottobre 2024.

Prevista dal nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“), la Patente a punti è obbligatoria per tutti coloro che operano in un cantiere edile, sia nel settore dell’edilizia che assimilati, salvo coloro che offrono solo attività intellettuale o le imprese che hanno ottenuto la classificazione Soa 3.

“In questa prima fase transitoria – afferma la presidente Aquino – basta fare una comunicazione all’ispettorato del lavoro. La Patente a punti entrerà effettivamente in vigore dal 1° novembre, con una dotazione minima di 30 punti. Sarà necessario rispettare una serie di requisiti, in particolare in riferimento alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tal proposito mi preme sottolineare l’importanza del rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e colgo l’occasione per invitare tutti gli imprenditori a fare attenti controlli in tema.

Noi di Confesercenti siamo ancora una volta al fianco delle aziende, offrendo assistenza anche in merito a questo ulteriore adempimento, al fine di alleggerire i carichi gestionali delle nostre imprese”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.