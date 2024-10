Chiusa con successo Picentia Short Film Festival 2024,

Si è conclusa con grande successo l’ottava edizione del Picentia Short Film Festival, tenutasi dal 26 al 29 settembre 2024 a Battipaglia (SA), in Piazza Aldo Moro, consacrandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama cinematografico dedicato al cortometraggio in Italia.

La kermesse ha visto la partecipazione di numerosi talenti emergenti, registi affermati, attori e appassionati del cinema breve, con un programma ricco di proiezioni, incontri, masterclass e momenti di confronto tra professionisti del settore e il pubblico.

I cortometraggi selezionati, provenienti da 68 Paesi diversi, hanno dimostrato una straordinaria varietà di temi, stili e linguaggi cinematografici, mettendo in luce il potere narrativo ed espressivo del formato breve.

Vincitori e Premi

Durante le quattro serate di proiezione e premiazione, svoltesi alla presenza di oltre un milione di contatti – in presenza, in tv, in radio e sui social – e di importanti ospiti, sono stati assegnati i premi delle nove categorie in concorso.

I Premi della Giuria Tecnica sono stati consegnati a:

● Drama&Social: “Actos por partes”, regia di Sergio Milán

● Past&Future: “Olinda e Aurunte”, regia di Nicola Dondio

● Docs&Discovery: “After the bridge”, regia di Davide Rizzo e Marzia Toscano

● Original Version: “L+T”, regia di Nevena Nikolova

● Soundtracks: “Firemen”, composizione di Liam Phan

● Animation: “In una goccia”, regia di Valeria Weerasinghe

● Green&Nature: “Anaklia”, regia di Elisa Baccolo

● Horror&Thriller: “Jocu”, regia di Marco Santi

● Comedy&Comic: “Fortissimo”, regia di Victor Cesca

Altri premi degni di nota includono:

● Premio della Sala Stampa “Vicinanza” per “Actos por partes”, regia di Sergio Milán

● Premio della Giuria Giovani per “Fortissimo”, regia di Victor Cesca

● Menzione d’onore per “Andante ma non troppo”, regia di Gaetano Corbo

Il Picentia Award alla Carriera “Città di Battipaglia”, è stato assegnato alla straordinaria attrice napoletana Isa Danieli.

Ospiti e Masterclass

Il festival ha visto la partecipazione di 24 illustri ospiti del mondo del cinema, della musica, della letteratura e della cultura. Quattro presentazioni letterarie per Picentia Books, tre incontri mattutini con Picentia For Schools, tre masterclass e una mostra sull’IA hanno accompagnato le giornate dei visitatori del Picentia. I vari incontri organizzati durante i giorni del festival hanno favorito un dialogo vivace tra giovani autori, critici e appassionati, rafforzando il legame tra la comunità artistica e il pubblico, in crescita ancora una volta e in maniera costante.



L’ottava edizione del Picentia Short Film Festival ha confermato la sua continua crescita, sia in termini di qualità delle opere presentate che di partecipazione del pubblico. Il direttore artistico, Luca Capacchione: “è sempre una grande soddisfazione constatare il successo ottenuto. L’obiettivo di sostenere i giovani talenti e di promuovere la cultura cinematografica sul territorio sta pian piano divenendo sempre più concreto, grazie all’intera infrastruttura organizzativa che ogni anno viene messa in piedi da ACT Production e dal Comune di Battipaglia. Preannunciamo che ci saranno altri appuntamenti nel corso dell’anno dedicati al Picentia”. Stesso apprezzamento dalla sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, onorata di poter ospitare la kermesse e con la speranza di poter mantenere il Festival in città anche dopo la scadenza naturale del secondo mandato.

Il Picentia Short Film Festival ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: Rai Campania, SIAE, gli sponsor, i media partner Radio Musica e Pangea Press, le istituzioni locali e, soprattutto, i registi e il pubblico che, con la loro passione, rendono possibile ogni anno questo straordinario incontro di cinema e creatività.

L’appuntamento è già fissato per l’anno prossimo, con la nona edizione che promette di essere ancora più ricca di sorprese e emozioni: spazio ai sognatori.

