SEV Iren acquisisce 340 mila nuovi clienti a maggior tutela

A seguito della comunicazione da parte dell’Acquirente Unico dell’esito del processo di assegnazione tramite procedura competitiva per l’assegnazione del Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore elettrico, SEV Iren – la società controllata da Iren Mercato (Gruppo Iren) che opera nel settore della commercializzazione di energia elettrica e gas nel Centro-Sud Italia – è risultata aggiudicataria di due lotti, comprendenti dieci province, per un totale di 340 mila nuovi clienti acquisiti.

Nello specifico, SEV Iren si è aggiudicata il Lotto 22 – Sud 6, comprendente le province di Salerno, Taranto, Potenza, Brindisi e Matera, e il Lotto 23 – Sud 7, comprendente le province di Cosenza, Foggia, Barletta–Andria–Trani, Campobasso e Isernia, andando così a rinforzare la propria presenza in alcune regioni dove già opera da anni con successo, grazie ad una capillare rete fisica di oltre 300 punti di contatto presenti nelle province assegnate e che saranno da subito a disposizione dei nuovi clienti, insieme a soluzioni digitali always on già apprezzate dagli utenti SEV Iren.

Grazie agli oltre cinquecento punti fisici totali, tra franchising store ed energy point, presenti su tutto il territorio del Centro-Sud Italia, SEV Iren combina la vicinanza ai clienti, espressione di una reale e profonda conoscenza del territorio, con l’affidabilità e la solidità derivante dall’essere parte di una grande realtà quale il Gruppo Iren, una delle principali multiutility del Paese. SEV Iren, inoltre, con le sue innovative soluzioni digitali, fruibili direttamente attraverso l’applicazione IrenYou, permette ai suoi clienti di accedere in ogni istante a qualsiasi offerta e servizio.

Il servizio da parte di SEV Iren nei territori aggiudicati comincerà a seguito della fine del mercato tutelato dell’energia, prevista per il 1° luglio 2024. In vista di questa data, la società intraprenderà diverse azioni di comunicazione e marketing, nonché pianificherà l’apertura di diversi nuovi store, per rispondere ad ogni bisogno informativo e di assistenza dei nuovi clienti.

L’Amministratore Delegato di SEV Iren, Mauro Tornatore, ha commentato: “L’acquisizione di questi 340 mila nuovi clienti ci consente di diventare l’operatore energetico territoriale leader nel Centro Sud Italia, con oltre mezzo milione di clienti totali. Inoltre abbiamo già avviato le attività necessarie per rafforzare la nostra presenza sul territorio, in modo capillare, accessibile ed efficiente, sia attraverso l’apertura di ulteriori nuovi store ed energy point nelle aree di nuova acquisizione, che attraverso un dialogo diretto con i cittadini e i clienti, ai quali offriremo servizi innovativi, efficienti e attenti alle esigenze del territorio e della comunità”