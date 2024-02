Occasione di Sviluppo Turistico per la Provincia di Salerno: Volotea annuncia i collegamenti su Salerno-Pontecagnano a partire da Luglio 2024

Fenailp Turismo accoglie con grande entusiasmo l’annuncio della compagnia aerea Volotea riguardante l’attivazione dei primi collegamenti aerei sull’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano, previsti a partire da luglio 2024. Questa notizia rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo turistico della regione, aprendo nuove prospettive e offrendo opportunità senza precedenti per l’area Salernitana.

L’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano, situato in posizione strategica e facilmente accessibile, diventerà un importante gateway per i viaggiatori in cerca di esperienze autentiche, naturalistiche e culturali. Questo sviluppo contribuirà in modo significativo alla crescita delle nostre destinazioni turistiche, promuovendo la bellezza e la ricchezza storica della intera provincia di Salerno.

Tra le principali destinazioni che beneficeranno di questi nuovi collegamenti aerei, spiccano le incantevoli località del Cilento, tesoro nascosto della Campania. Con le sue spiagge incontaminate, i borghi storici e le aree naturali protette, il Cilento si rivelerà una destinazione di primo piano per i turisti provenienti da tutta Europa, grazie ai collegamenti aerei che, auspica, altre compagnie attiveranno a breve, oltre Volotea.

Fenailp Turismo lavorerà attivamente con le autorità locali, le imprese del settore e le comunità per garantire una sinergia efficace e sostenibile, massimizzando gli impatti positivi di questa nuova opportunità per il territorio. La promozione turistica dell’intera offerta della Provincia di Salerno, sarà al centro delle nostre iniziative, mirando a consolidare l’area come un insieme di destinazioni turistiche di eccellenza nel panorama turistico internazionale.

“Siamo entusiasti di accogliere Volotea nell’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano – dichiara il Presidente di Fenailp Turismo, Marco Sansiviero – e siamo certi che questo nuovo collegamento aereo, unitamente agli altri che certamente arriveranno, aprirà le porte a un afflusso significativo di turisti desiderosi di scoprire la bellezza e l’autenticità del Cilento così come di Salerno città insieme a tutta la sua provincia”. “L’annuncio di Volotea – continua Sansiviero – dà concretezza e fiducia agli operatori turistici, in special modo quelli cilentani, che aspettano da decenni l’entrata in funzione di questa importante infrastruttura. Si apre una nuova stagione per le imprese turistiche salernitane che potranno puntare con decisione a nuovi mercati, stimolando finalmente nuova domanda turistica che non aspetta altro di godere le nostre straordinarie bellezze”.

“L’entrata in funzione dello scalo aereo salernitano – chiude Sansiviero – rappresenta un passo importante nella crescita del comparto turistico locale, e Fenailp Turismo, unitamente alla neonata Cilento Autentico DMO, è pronta a svolgere un ruolo chiave nella promozione e valorizzazione delle nostre straordinarie risorse.”

“La notizia dell’arrivo di Volotea sull’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano è un motivo di grande soddisfazione per la comunità – dichiara Sabato Pecoraro, Presidente Nazionale di Fenailp – Questa iniziativa non solo stimolerà l’economia turistica locale ma contribuirà anche a rafforzare altri settori industriali strategici di cui è ricca la provincia di Salerno. Fenailp è impegnata a collaborare attivamente per garantire il successo di questa nuova fase dello sviluppo economico del Salernitano.”

Salerno e la sua provincia si prepara ad accogliere un’era di crescita turistica senza precedenti, e Fenailp Turismo è pronta a guidare questo cammino, promuovendo la ricchezza culturale, paesaggistica e gastronomica della regione. Il volo inaugurale di Volotea su Salerno-Pontecagnano segna l’inizio di una nuova stagione per l’intera offerta turistica Salernitana.