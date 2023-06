Sere d’Estate – Shopping a Salerno, il giovedì negozi aperti fino alle 23

Accogliere clienti e turisti nei negozi, con aperture straordinarie che posticipano il tradizionale orario di entrata. È questo il presupposto con cui nasce “Sere d’Estate – Shopping a Salerno” da un’idea di Confcommercio Campania, nel Distretto Provinciale di Salerno che coinvolge il Comune di Salerno, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Salerno, in una iniziativa condivisa allo scopo di incentivare la ripresa del commercio di vicinanza, dandosi appuntamento allo stesso giorno e alla stessa ora, per godere di un’esperienza unica durante tutta l’estate. Animare le vie dello shopping, ancor più prese d’assalto dai flussi di visitatori, ma non solo, in occasione dell’avvio della prossima stagione dei saldi estivi, sarà un modo concreto di agevolare gli acquisti in loco, tutti i giovedì , a partire dal 6 luglio, e fino al 21 settembre. E così, dopo le 20 si potrà andare in giro per negozi di ogni genere che aderiscono alla proposta, restando aperti fino alle 23. “Soddisfare le esigenze dei turisti che fanno tappa in città, quando di ritorno dal mare e/o dalle escursioni escono dalle strutture ospitanti – nella città di Salerno, oltre agli alberghi, sono censiti oltre 850 B&B – per accingersi a godere anche di una passeggiata tra le vetrine, senza rinunciare al piacere di fare shopping – spiega Alessandro Ferrara, assessore alle attività produttive di Salerno che anticipa i prossimi arrivi dei crocieristi, già a partire dal prossimo 28 giugno: “Sono attese ben 8 navi che ormeggeranno in overnight alla Stazione Marittima di Salerno, per un totale di circa 10 mila passeggeri”.

A questo si accosta un altro aspetto non meno importante, come aggiunge Nino Marone, presidente provinciale di Confcommercio Campania: “Si punterà anche al ritorno di chi dalla provincia desideri raggiungere il centro cittadino per i propri acquisti, dando soprattutto la possibilità a chi lavora di fare compere nelle ore serali, lontane dalle temperature proibitive dei pomeriggi estivi – e sottolinea – In un capoluogo che coltiva l’ambizione di alzare sempre di più l’asticella nel raggiungere la totale definizione di polo turistico, questa opportunità appare come la quadratura del cerchio che abbraccia gli standard europei”. Un’azione di coordinamento delle varie esigenze, in stretta sinergia con il calendario degli sbarchi in città per la stagione crocieristica già in pieno fermento, strizzando l’occhio anche alle attività ristorative e allo svago. “Sotto questo aspetto, i visitatori potranno approfittare di una città accogliente che non ha nulla da invidiare alle migliori mete vacanziere, anche per la sua ricca proposta culturale e gastronomica – sostiene Enzo Savani, referente Confcommercio Salerno Centro. Sarà un’esperienza di shopping notturna indimenticabile e senza limiti. “Troviamo intelligente una tale offerta che, finalmente, allarga l’orizzonte turistico, riconoscendo una logica nuova con l’approccio giusto da parte degli imprenditori che, di sicuro, porterà buoni frutti per il futuro del commercio”– afferma Giuseppe Gallo, vicepresidente CCIAA Salerno. Ogni giovedì, tra le altre cose, è previsto un programma di eventi ludico-ricreativi e di intrattenimento, in più punti del centro urbano, realizzato ad hoc in collaborazione con diversi partner e realtà del territorio, una su tutte, il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno. “Abbiamo pensato ad una serie di concerti che si alterneranno nel corso di queste tre ore, per mostrare agli affezionati che ameranno passeggiare per le strade di Salerno, durante le sere d’estate, una parte di ciò che produce il nostro vivaio di musicisti, già abituato ad un pubblico straniero. E, senza dubbio, crediamo che essere accompagnati dalla musica live fatta da giovani talenti costituisca il plus di questa manifestazione – racconta Nunzio Siani, per il Conservatorio di Salerno.

LE DATE: giovedì 6 luglio; giovedì 13 luglio; giovedì 20 luglio; giovedì 27 luglio; giovedì 3 agosto; giovedì 10 agosto; giovedì 17 agosto; giovedì 24 agosto; giovedì 31 agosto; giovedì 7 settembre; giovedì 14 settembre; giovedì 21 settembre.

GLI EVENTI: cartellone in fase di definizione che verrà comunicato successivamente.

LA MAPPA DELLO SHOPPING: Maggiori info sugli esercizi aderenti e sulle modalità al sito salerno.seredestate.it o alla mail salerno@confcommerciocampania.it