Scuola sicura, camper Protezione Civile a Campagna per vaccinazioni venerdì 10.

E’ fissata per venerdì 10 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il piazzale antistante la Scuola Media “ G. Palatucci “ al Quadrivio di Campagna, la nuova tappa dell’unità mobile vaccinale del Dipartimento di Prevenzione Collettiva Distretto 64–65 ASL Salerno, diretto dalla Dott.ssa Annamaria Nobile in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed i volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile di Campagna.

Vista la prossima riapertura delle scuole, l’iniziativa è rivolta a tutte quelle persone (docenti, personale scolastico, genitori e studenti dai 12 anni in su) che ancora non hanno eseguito la prima dose di vaccino ANTICOVID–19. “ Ho accolto con estremo piacere, l’invito rivoltomi dalla Dott.ssa Nobile per una tappa a Campagna dell’unità mobile vaccinale, ed ho subito attivato gli uffici di competenza per fornire la massima collaborazione. Quest’iniziativa è un

ulteriore passo per combattere questa terribile pandemia e sperare in una ripresa delle attività scolastiche con maggiore sicurezza .“ così ha dichiarato il primo cittadino

Arch Roberto Monaco.