Schettino, Caiazzo e Gli Arteteca tra i protagonisti della stagione estiva del Teatro Charlot di Pellezzano.

Per il terzo anno consecutivo il Teatro Charlot di Capezzano apre il suo spazio esterno a spettacoli teatrali per grandi e piccini.

Nove gli appuntamenti nel cartellone presentato questa mattina nella Sala Consiliare della sede della Provincia di Salerno.

Ad illustrare il programma il direttore organizzativo Piermarco Raniero Fiore ed il direttore artistico Gianluca Tortora, insieme con il sindaco di Pellezzano e consigliere provinciale Francesco Morra.

Il via il 1° luglio con Simone Schettino che proporrà “Se tutto va bene siamo uguale a prima”. Si prosegue il 6 luglio con la Compagnia dell’Arte, diretta da Antonello Ronga che proporrà il family show “Pinocchio”, con protagonisti lo stesso Ronga nei panni di Geppetto e Mauro Collina nei panni del burattino di legno. Il 13 luglio appuntamento con lo “Charlot Music Summer” con la partecipazione di Lucariello. Il 14 luglio si riderà con Enzo e Monica, ovvero “Gli Arteteca” che proporranno “Senza filtri”. Il 2 agosto saliranno sul palco dell’Arena del Teatro Charlot, direttamente da Radio Kiss Kiss, Enzo & Mario, che in anteprima nazionale presenteranno “Equivocamente noi”, mentre il 4 agosto sarà la volta di Paolo Caiazzo e Daniele Ciniglio in “Eppure sorrido’. Spazio ancora ai family show con la Compagnia dell’Arte che il 5 agosto proporrà “Peter”. Penultimo appuntamento il 10 agosto con il trio comico salernitano dei “Villa Perbene”. Chiude la stagione estiva il 16 settembre”Danzando nel mondo” di Pina Testa e Stefano Angelini.