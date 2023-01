Scenari pagani, Peppe Servillo & Solis String Quartet cantano Carosone sabato 28 al Teatro Sant’Alfonso.

Carosonamente è un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, storie del popolo e dal popolo. Dai classicissimi “Tu vuo’ fa l’americano”, “Torero” e “’O sarracino”, passando per canzoni meno famose come “ Tre guagliune e ‘nu mandolino” a capolavori carichi d’ironia come “Pigliate ‘na pastiglia” fino a raggiungere canzoni e testi melanconiche del dopoguerra come “Giacca rossa ‘e russetto” e “T’aspetto ‘ e nove”.

Con le canzoni di Carosone si ride e ci si commuove, guardando con carezzevole ironia i suoi toreri, sarracini, americani. Carosone pensa con affetto la sua gente, con un umorismo semplice, dal basso, senza sarcasmo, senza potere, senza cattiveria nel sorriso.

Per quella sua straordinaria capacità di dare voce, in pieno dopoguerra, a una esigenza fortissima, di prendere la vita con un animo ironico, divertente e divertito ma senza mai essere irriverente.

Capace di dare spazio alla sua capacità di cantare l’amore con un’allegria trascinante e coinvolgente ma anche con un’eleganza e uno stile che solo Carosone era capace di inventarsi e trasmettere al suo amatissimo pubblico. Orario: 20,45 Per info: www.casababylon.it