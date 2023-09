Scena Teatro – tra corsi, stage e rassegne invernali riapre le porte dell’ Auditorium nel suo 21esimo anno di formazione

L’auditorium del Centro Sociale di Salerno ritorna a vivere dopo la pausa estiva grazie alla ripartenza dei corsi teatrali formativi di Scena Teatro, giunti al ventunesimo anno di attività. Antonello De Rosa torna a formare giovani e non solo, all’arte antica del Teatro – tante le classi da lui dirette: dai piccoli di 6 anni, passando agli adolescenti, per seguire i giovani e finire agli adulti. Il “quartier generale formativo”, da ben 15 anni, è sempre il palcoscenico dell’Auditorium di Pastena. “Ricordo benissimo quando arrivai qui – dice De Rosa – ho voluto fortemente questa zona della città, perché in fondo io sono un regista di periferia, i lustrini li lascio volentieri agli altri, io miro alla sostanza e alla formazione seria di giovani che devono capire che il Teatro aiuta a vivere, a nutrire l’immaginazione, a rinsaldare il cuore, ad ascoltare, a “rifare” e “ripensare” la cultura”. Una vera e propria fucina d’arte che ha eco, anche, al di là dei confini campani, frutto di un lavoro capillare che SCENA TEATRO ha condotto negli anni. Tante le novità quest’anno, oltre i corsi laboratoriali, dalle mattina teatrali per le scuole, ad uno stage sulla figura di Ofelia, ai workshop teatrali, ai corsi di comunicazione, ai casting, alla realizzazione di una rassegna teatrale invernale, all’organizzazione di due premi nazionali – la ripresa del premio SCENA TEATRO ed uno dedicato proprio alle compagnie campane – per non contare gli spettacoli in distribuzione in tutta Italia. Un anno intenso per De Rosa e tutta la sua Scena Teatro.

Lunedi 25 (ore 17/18 bambini ore 18/20 adolescenti, ore 20.30/22.00 adulti), martedì 26 (ore 17.30/20.00 ragazzi, ore 20.30/22.00 adulti) e mercoledì 27 (17/18 bambini ore 18/20 adolescenti, ore 20.30/22.00), Scena Teatro offrirà degli open day – lezioni aperte e gratuite- a tutti coloro che desiderano provare l’esperienza del palcoscenico. Per maggiori informazioni scrivere a scenateatrosalerno@gmail.com oppure chiamare al 3922710524-3333067832- 3756651853.

Comunicazione Scena Teatro Management Srls

Corso Garibaldi, Galleria Capitol, Salerno

Tel. 089-9307407