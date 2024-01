“Scafati è cultura, parole e libri in Biblioteca” Al via la rassegna culturale del Comune di Scafati

Con la presentazione del libro “Non chiamatemi Bubu”, ultimo lavoro bibliografico di Chicco Evani (ex calciatore italiano e vicecampione del mondo nel 1994), in programma giovedì 18 gennaio, alle ore 19.00, nella Sala consiliare, presso la Biblioteca comunale “Francesco Morlicchio”, in via Galileo Galilei, prenderà il via la rassegna culturale promossa dal Comune di Scafati “Scafati è cultura, parole e libri in Biblioteca”. Un ricco cartellone di eventi articolato in otto appuntamenti, tra presentazioni di libri di scrittori illustri ed incontri incentrati su temi di attualità con volti noti del cinema, del giornalismo, dello sport e dello spettacolo, in programma fino al 27 marzo prossimo.

“Abbiamo – ha spiegato il Sindaco Pasquale Aliberti – programmato una rassegna culturale di alto spessore che speriamo possa coinvolgere tutti tra presentazioni di libri e dibattiti su temi di attualità. Attraverso gli uffici comunali riporteremo le scuole in biblioteca, affinché ritorni ad essere quel luogo di incontro, di socializzazione, di discussione e confronto che la rendeva una delle migliori in Campania fino a circa di sette anni fa. La cultura non può essere considerata secondaria in un piano di rinascita di un territorio ma è un elemento indispensabile per la crescita morale di un paese. Scafati deve ritornare ad essere il punto di riferimento dell’Agro nocerino sarnese e più in generale di tutti i paesi limitrofi anche dal punto di vista della cultura. La nostra biblioteca comunale ha sempre rappresentato un fiore all’occhiello e vanto della nostra città per la quantità di libri, per la gestione e per tutti gli eventi che siamo riusciti a realizzare negli anni dei miei precedenti mandati…ecco, vogliamo tornare ad essere i migliori, i primi, creando momenti di aggregazione, di incontro e di partecipazione che possano essere anche utili ai giovani, agli studenti e alle famiglie per suggerimenti e riflessioni su temi importanti che riguardano la nostra vita, la vita di tutti”.

“Abbiamo – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Antonella Di Palma – A Scafati abbiamo una fornitissima biblioteca comunale che stiamo cercando con tutte le nostre forze di riportare allo splendore di circa dieci anni fa quando si riusciva ad accontentare un po’ tutti: giovani, bambini, famiglie con eventi, iniziative coinvolgenti e l’apertura al pubblico anche nelle ore pomeridiane.

Abbiamo il dovere di creare opportunità culturali, per un futuro che non sia solo tablet e cellulari, abbiamo il dovere di riportare i cittadini in biblioteca, di riavvicinarli alla lettura, a vivere la “F.Morlicchio” come luogo non solo di studio ma anche di socializzazione e arricchimento dell’anima. Da parte nostra c’è tutto l’impegno per realizzare tutto questo. La rassegna culturale è solo l’inizio…”

Intanto, con propria ordinanza, il Sindaco Aliberti ha disposto l’apertura al pubblico anche in orario pomeridiano della Biblioteca comunale che, a partire da mercoledì 17 gennaio, sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Scafati è Cultura