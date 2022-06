“De Luca faccia chiarezza sul caso della proroga dei dipendenti di Scabec Spa, finalizzata alla successiva stabilizzazione dei lavoratori. E spieghi, nel caso la notizia riportata dalla stampa corrisponda al vero, con quali risorse finanziarie la Regione intende provvedere alla copertura della spesa. Per fare luce sul nuovo capitolo dei ‘misteri’ e dei lati oscuri di una società in grave crisi finanziaria, ho presentato apposita interrogazione. Il presidente De Luca, la smetta di tacere sulla vicenda della società per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale, e risponda ai cittadini campani, che hanno il diritto di sapere in che modo vengono spesi i soldi pubblici”.

Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale.

Scabec, nuova interrogazione di Nappi (lega): chiarezza su proroga contratti dipendenti.