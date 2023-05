Salerno, sarà un sabato dal respiro internazionale: la Viking Sea e la Msc Orchestra sbarcano migliaia di crocieristi.

L’attracco di due grandi navi da crociera al porto di Salerno nello stesso giorno. Secchi (Salerno Cruises): «Un lavoro di rete per rendere ancora più attrattiva l’offerta turistica della città»

Un sabato italiano, celebre titolo della canzone anni ’80 di Sergio Caputo, pronto a trasformarsi in un “sabato salernitano” per migliaia di turisti internazionali. “C’è un’aria formidabile, le stelle sono accese”: prendendo in prestito una strofa della canzone del paroliere italiano si può ben dire come si respiri una formidabile aria d’attesa e fervore al porto di Salerno, sempre più meta di attracchi crocieristici di navi delle grandi compagnie internazionali. “Un sabato salernitano” è quello che s’apprestano a trascorrere domani (sabato 13 maggio) oltre 3000 turisti oltre e insieme a 1500 uomini di equipaggio. Sono ben due le navi che sabato entreranno quasi contemporaneamente poco dopo l’alba nel nostro porto, per poi salutarci al tramonto: sono la Viking Sea e la Msc Orchestra. La prima attraccherà al Molo Manfredi della Stazione Marittima “Zaha Hadid” mentre la seconda calerà gli ormeggi al “Molo tre gennaio”.

Prodotta da “Fincantieri”, la Viking Sea della compagnia armatrice scandinava Viking Ocean Cruises ospita a bordo oltre 900 passeggeri, è una nave da crociera del segmento extralusso e arriva a Salerno dopo aver fatto rotta e scalo nei principali porti della Grecia. Sulla Msc Orchestra, una delle navi ammiraglia della compagnia Msc Crociere che circumnavigano il Mediterraneo, viaggiano invece oltre 2500 turisti che dopo aver visitato e ammirato Egitto e Grecia scenderanno domani dalle scalette della nave pronti a visitare la città di Salerno, la Costiera Amalfitana e i principali siti turistici della provincia.

Il doppio contemporaneo arrivo di due grandi navi da crociera nel porto di Salerno è la plastica conferma di come l’infrastruttura possa fare da volano all’economia dell’intero territorio e di come la Stazione Marittima di Salerno Zaha Hadid stia diventando punto ambito nel panorama crocieristico internazionale. La stagione turistica sta entrando nel vivo, il calendario degli attracchi si fa sempre più denso. Il 22 maggio sarà anche la data della prima delle sette “over night” della stagione: cioè la nave da crociera (in questo caso l’Artemis) con i suoi turisti resterà per più di un giorno al Molo Manfredi.

“It’s time to visit Salerno”. È tempo di visitare Salerno. Se ne è discusso anche al convegno dei “Quadri generali del turismo” svoltosi nel “Salone Genovesi” della Camera di Commercio di Salerno che ha ospitato una sessione di tre giorni interamente dedicata al turismo. Alla discussione dedicata al tema della “Accessibilità e intermodalità nelle destinazioni” ha partecipato Anna Rita Secchi, responsabile delle relazioni esterne & marketing manager di “Salerno Cruises srl”, la società che dal 2009 si occupa della promozione e dei rapporti con le Cruise Line come sole contractor e che con “Salerno Stazione Marittima SpA” costituisce l’associazione temporanea d’impresa che gestisce il terminal crociere salernitano.

Nel corso del suo intervento Anna Rita Secchi ha battuto su tasti precisi: l’offerta e la promozione turistica, l’intermodalità e la connessione delle infrastrutture di trasporto, la necessità di fare rete. «Abbiamo consolidato rapporti di fiducia e collaborazione con gli armatori, diventando un interlocutore serio e affidabile: con un impegno quotidiano siamo riusciti a far diventare il porto di Salerno un’interessante novità nell’itinerario per le compagnie da crociera e i turisti nazionali e internazionali. Questa nostra esperienza la mettiamo a disposizione come elemento fondante per la predisposizione di un tavolo operativo per la realizzazione del “progetto “Salerno”. Da parte nostra dobbiamo chiederci: cosa fare per rendere la nostra destinazione maggiormente attrattiva e competitiva rispetto agli altri porti del Mediterraneo che si candidano, sempre più numerosi, a essere inseriti in forma continuativa negli itinerari delle Cruise line? Gli armatori scelgono i porti per i loro itinerari, soprattutto in base a quello che lo scalo restituisce in termini di profitto, soddisfazione dei passeggeri e varietà dell’offerta. Bisogna quindi ragionare in maniera sistemica realizzando un progetto di networking che abbia come obiettivo il raggiungimento del massimo grado di soddisfazione e profitto delle compagnie di crociera, nostre clienti. I passeggeri sono destinatari ultimi dell’offerta, quelli a cui vanno offerti servizi e strutture ricettive soddisfacenti e competitive nel momento in cui ci scelgono come porto di destinazione turistica».