Notte Europea dei Musei, sabato 13aperture straordinarie a 1€, eventi e iniziative serali nei musei e luoghi della cultura

Sabato 13 maggio 2023 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

La Direzione regionale Musei Campania anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta quest’anno alla diciannovesima edizione, con l’apertura serale dei musei e siti in tutta la regione al costo simbolico di 1 euro – eccetto le gratuità previste per legge – che sarà arricchita da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per promuovere insieme le attività degli Istituti e favorire la conoscenza del patrimonio museale in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

Visite guidate a collezioni e mostre, concerti e performance musicali saranno un’occasione condivisa per vivere i musei e il patrimonio culturale di sera, con un orario eccezionalmente prolungato, partecipando agli eventi in programma.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei del sito MiC (https://cultura.gov.it/evento/notte-europea-dei-musei-2023), sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei Campania (museicampania.cultura.gov.it) e sui canali social dei musei, dove si può seguire e partecipare alla manifestazione con gli hashtag #nottedeimusei #nuitesdesmusees #museitaliani #museicampani #drmuseicampania.

EVENTI IN PROGRAMMA

NAPOLI

Museo Duca di Martina – Villa FloridianaSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 18.00-21.00 | Visita guidata “Lucia Migliaccio e Placido de’ Sangro: le due anime del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana”, ore 19.00

Sabato 13 maggio 2023 il Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana effettuerà un’apertura straordinaria dalle 18.00 alle 21.00 (ultimo ingresso alle ore 20.30). Alle 19.00, è in programma la visita guidata “Lucia Migliaccio e Placido de’ Sangro: le due anime del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana”, a cura dell’Associazione Le Nuvole. Porcellane di manifattura orientale, maioliche italiane, cristalli, smalti e avori di produzione europea ci accompagneranno in un percorso attraverso gli ambienti dell’incantevole residenza della Duchessa di Floridia, moglie morganatica di Ferdinando di Borbone, che fa oggi da preziosa cornice alla raccolta ottocentesca del Duca di Martina, Placido de’ Sangro. Le storie della villa e della collezione, così come le vite dei due personaggi che le rappresentano, si incontrano e si fondono oggi nel Museo, in un nuovo affascinante racconto. Ingresso gratuito, visita guidata a pagamento con posti limitati (5 euro a persona, gratuito fino ai 6 anni), prenotazione obbligatoria a: arte@lenuvole.com.

Info: Via Cimarosa 77, Napoli. Dopo le ore 19.00 l’ingresso al Museo, in occasione dell’evento serale, è da Via Aniello Falcone 171, Napoli| drm-cam.martina@cultura.gov.it | +39 081 5788418.

Certosa e Museo di San MartinoSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e performance musicali, ore 19.30-22.30

Sabato 13 maggio 2023 la Certosa e Museo di San Martino effettuerà un’apertura serale straordinaria dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Sarà possibile visitare la Chiesa e gli ambienti annessi, la Sala della Cona dei Lani, la Sezione presepiale e la Galleria dei dipinti e delle sculture, recentemente arricchita da opere recuperate dai depositi o di nuova acquisizione in un intervento di revisione e riallestimento, ancora in corso, per la definizione di un nuovo percorso nell’arte a Napoli dal ‘300 al ‘700. In occasione dell’apertura serale la Certosa diventerà palcoscenico di tre formazioni musicali provenienti da realtà diverse, ma unite dalla stessa passione per la musica, con lo scopo di favorire opportunità di confronto e crescita attraverso la pratica preziosa dello scambio e della condivisione di esperienze. Musica dal ‘700 ai giorni nostri, dal Kletzmer alla musica latina, dalla body percussion alla street fanfara, itinerari musicali che vedranno protagonisti le giovani e i giovani del Liceo Melissa Bassi di Napoli, della ScalzaBanda e della SMIM Cassano Dante di Cassano Magnago (VA), che si uniranno in concerto e insieme daranno vita ad una grande festa, regalando al pubblico ed ai visitatori del Museo una serata ricca di entusiasmo e di bellezza. Il Liceo Musicale Melissa Bassi di Scampia, già fortemente attivo nel quartiere, ha raggiunto con la propria vivacità diversi territori della città ed ha già all’attivo precedenti collaborazioni con il Museo di San Martino e la ScalzaBanda onlus, nella prospettiva della realizzazione di percorsi di integrazione, degli interventi educativi e di ampliamento dell’offerta formativa. La ScalzaBanda incontra la scuola SMIM Cassano Dante di Cassano in occasione dell’iniziativa #CuorediNapoli, progetto artistico relazionale, ideato dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con l’obiettivo di costruire nel quartiere Montesanto un territorio condiviso, attraverso un processo creativo di co-progettazione con la cittadinanza. Sabato sera le due giovani formazioni musicali arriveranno in parata da Montesanto alla Certosa di San Martino, collegando idealmente e verticalmente #CuorediNapoli con l’evento della Notte Europea dei Musei. Ingresso 1 euro.

Info: Largo San Martino 5, Napoli | drm-cam.sanmartino@cultura.gov.it | +39 081 2294503.

Museo Diego Aragona Pignatelli CortésSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 19.30-22.30 | Concerto “Visions”, ore 20.00

Sabato 13 maggio 2022 il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés effettuerà un’apertura serale straordinaria dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Sarà possibile visitare, con la suggestione dell’atmosfera notturna, i prestigiosi ambienti della villa ottocentesca, splendido esempio di dimora aristocratica, con i suoi arredi e oggetti d’arte. Nelle sale poste al primo piano e destinate, quale Casa della fotografia, ad esposizioni fotografiche temporanee, resterà aperta al pubblico anche la mostra “Gianni Berengo Gardin. L’occhio come mestiere”, prima personale a Napoli di Gianni Berengo Gardin, promossa dalla Direzione regionale Musei Campania e prodotta dal MAXXI, in collaborazione con Contrasto, Fondazione Forma per la Fotografia e Archivio Gianni Berengo Gardin. In occasione della serata, alle ore 20.00, nella splendida cornice della Veranda neoclassica, grazie alla collaborazione con l’Associazione Mozart Italia, sarà proposto al pubblico dei visitatori il concerto “Visions” della pianista Maria Gabriella Mariani. Il programma, per pianoforte solista, alterna i classici, Debussy e Schumann, di cui saranno in particolare eseguiti i Dodici Studi Sinfonici Op. 13 in versione integrale, a composizioni originali e improvvisazioni dell’artista che, attraverso collegamenti tematici e corrispondenze estetiche, fa del suo percorso musicale un unicum. La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto di ingresso al Museo, fino ad esaurimento posti. Ingresso 1 euro.

Info: Riviera di Chiaia 200, Napoli | drm-cam.pignatelli@cultura.gov.it | +39 081 7612356.

Museo storico archeologico di Nola

Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 19.00-22.00 | Visita guidata, ore 19.30 | Concerto “Portrait of swing”, ore 20.45

Sabato 13 maggio 2023, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo storico archeologico di Nola effettuerà un’apertura straordinaria serale dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle ore 21.40). A partire dalle 19.30 il Museo propone una visita guidata gratuita alle collezioni e, alle 20.45, il concerto per piano e voce solista “Portrait of swing”, che presenterà brani in chiave swing da Frank Sinatra a Michael Bublé. Ingresso e partecipazione gratuiti, fino ad esaurimento posti (info e prenotazioni: drm-cam.nola@cultura.gov.it).

Info: Via Senatore Cocozza 2, Nola (NA) | drm-cam.nola@cultura.gov.it | +39 081 5127184.

Certosa di San GiacomoSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 20.00-23.00 | Visita guidata “Ora et labora. La vita certosina tra silenzio, lavoro e preghiera”, ore 20.30

Sabato 13 maggio 2023, in occasione della Notte Europea dei Musei, la Certosa di San Giacomo a Capri effettuerà un’apertura straordinaria serale dalle 20.00 alle 23.00, con ultimo ingresso in biglietteria alle ore 22.30. Alle 20.30 una visita guidata, a cura del Servizio educativo della Certosa, sarà dedicata alla vita dei monaci certosini, svolta tra silenzio, lavoro e preghiera. Ingresso 1 euro.

Info: Via Certosa 10, Capri (NA) | drm-cam.sangiacomocapri@cultura.gov.it | +39 081 8376218.

CASERTA

Museo archeologico dell’antica CapuaSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 19.00-22.00 | Visite guidate, ore 19.00 e 20.00

Sabato 13 maggio 2023 nel Circuito archeologico dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere il pubblico potrà visitare e scoprire in un insolito orario di visita (dalle 19.00 alle 22.00, con ultimo ingresso alle 21.30) l’area archeologica dell’Anfiteatro, le collezioni del Museo dei gladiatori e del Museo archeologico dell’antica Capua e partecipare alle iniziative organizzate per ampliare l’offerta culturale. Al Museo archeologico dell’antica Capua, alle ore 19.00 e alle ore 20.00, in programma due visite guidate alla mostra permanente “I Segni del Paesaggio: l’Appia e Capua” con il direttore Ida Gennarelli e con Giuseppina Marchione dell’Archeoclub d’Italia sezione di Santa Maria Capua Vetere. A conclusione di entrambe le visite si terrà un approfondimento sull’uso dei colori nella decorazione dei manufatti antichi, a cura di Loredana De Nunzio, con la partecipazione del personale del laboratorio di restauro del Museo. Ingresso 1 euro.

Info: Via Roberto D’Angiò 48, Santa Maria Capua Vetere (CE) | drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it | +39 0823 844206.

Anfiteatro campano Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 19.00-22.00 | Visite guidate, ore 19.30 e 20.45

Sabato 13 maggio 2023 nel Circuito archeologico dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere il pubblico potrà visitare e scoprire in un insolito orario di visita (dalle 19.00 alle 22.00, con ultimo ingresso alle 21.30) l’area archeologica dell’Anfiteatro, le collezioni del Museo dei gladiatori e del Museo archeologico dell’antica Capua e partecipare alle iniziative organizzate per ampliare l’offerta culturale. All’Anfiteatro campano due visite guidate, a cura dell’Associazione Le Nuvole, alle 19.30 e alle 20.45, permetteranno ai visitatori di conoscere e scoprire, dal crepuscolo fino a tarda sera, la suggestiva area archeologica dell’Anfiteatro campano, che per l’occasione aprirà e illuminerà, in via straordinaria, gli ambulacri dove, dalle 20.00 alle 21.00, l’archeologo Ugo Zannini, autore di pubblicazioni sulla produzione del vino in età antica, proporrà una narrazione richiamando fonti antiche che testimoniano il consumo del vino nella società romana. Al termine, piccola degustazione gratuita del Falerno, “generosissimum vinum”, con la Cantina Zannini di Falciano del Massico. L’evento sarà gratuito e riservato ai primi 50 ingressi. Per la visita guidata all’Anfiteatro campano, dal costo di 5 euro, è obbligatoria la prenotazione: arte@lenuvole.com. Ingresso 1 euro.

Info: Piazza I Ottobre 1860 36, Santa Maria Capua Vetere (CE) | drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it | +39 0823 844206.

Museo archeologico dell’Agro atellano

Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e visita guidata “Alla scoperta di Atella e del suo territorio”, ore 19.00-22.00

Sabato 13 maggio 2023, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo archeologico dell’antica Allifae effettuerà un’apertura straordinaria serale dalle 19.00 alle 22.00, con una visita guidata alle collezioni, organizzate in collaborazione con la sede dell’Archeoclub di Atella. Nel cuore della pianura campana, la celebrata Campania felix, territorio oggi fortemente urbanizzato, sorgeva dal IV secolo a.C. la città di Atella. L’antico centro, nato come insediamento rurale, ben presto si sviluppò fino a diventare uno degli abitati più importanti della zona, con una comunità ricca e integrata in un sistema di relazioni commerciali e culturali ad ampio raggio. Il Museo, che accoglie i reperti messi in luce da recenti indagini archeologiche, ci permette di conoscere non solo questa antica città, ma anche il territorio in cui era inserita. Ingresso gratuito.

Info: Via Roma 5, Succivo (CE) | drm-cam.succivo@cultura.gov.it | +39 081 5012701.

Museo archeologico dell’antica Allifae

Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e visita guidata “Una notte con i Sanniti”, ore 19.30-22.30

Sabato 13 maggio 2023, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo archeologico dell’antica Allifae effettuerà un’apertura straordinaria serale dalle 19.30 alle 22.30, con una visita guidata alle collezioni. L’immagine che le fonti antiche ci hanno tramandato dei Sanniti è quella di un popolo bellicoso che giunse a dominare larga parte dell’Italia centro-meridionale, opponendosi con fierezza all’espansione della nascente potenza romana. La visita alle ricche collezioni del Museo di Alife, costituite in gran parte da reperti provenienti da aree di necropoli, ci darà l’occasione di conoscere, accanto alla figura del guerriero in armi, numerosi aspetti della vita quotidiana della società sannita, restituendoci un’immagine più completa e veritiera di questo antico popolo. Ingresso gratuito.

Info: Piazza XIX Ottobre, Alife (CE)| drm-cam.alife@cultura.gov.it | +39 0823 787005.

Museo archeologico di CalatiaSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e visita guidata

“Racconti dal Palazzo: c’era una volta Calatia”, ore 20.00-23.00

Sabato 13 maggio 2023, in occasione della Notte dei Musei, al Museo archeologico di Calatia si rinnova l’appuntamento con la storia raccontata attraverso i reperti che provengono da una delle più antiche città della pianura campana con visite guidate che accompagneranno i visitatori in occasione dell’apertura serale straordinaria, dalle 20.00 alle 23.00. L’abitato di Calatia sorgeva in un’area occupata fin dall’età del Bronzo, punto di confluenza e controllo per le vie che dalla piana costiera conducevano alle regioni interne del Sannio. La città era attraversata dalla via Appia, la grande arteria voluta dai Romani per i collegamenti con il meridione. Il museo, ospitato nel prestigioso Casino Starza-Penta dei Carafa di Maddaloni, conserva importanti testimonianze dell’abitato e, soprattutto, delle necropoli che hanno restituito ricchissimi corredi dall’VIII secolo a.C. fino all’età romana. Ingresso gratuito.

Info: Via Caudina 353, Maddaloni (CE) | drm-cam.maddaloni@cultura.gov.it | +39 0823 200065.

Museo archeologico di Teanum SidicinumSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e visita guidata “Antichi santuari sidicini ”, ore 19.30 -22.30

Sabato 13 maggio 2023, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo archeologico di Teanum Sidicinum effettuerà un’apertura straordinaria serale dalle 19.30 alle 22.30, con visite guidate alle sue collezioni per raccontare come gli antichi Sidicini consolidarono la loro identità di popolo italico attraverso la costruzione e la cura dei loro luoghi del sacro. Il territorio di Teanum Sidicinum, uno dei principali centri della Campania antica, si estendeva alle pendici del vulcano di Roccamonfina (l’antico Mons Mefineus), in una zona collinare fertile e ricca di corsi d’acqua. Dal Roccamonfina scendeva la placida corrente del fiume Savone (il piger Savo lo chiama il poeta latino Stazio) e lungo il suo corso si collocavano i principali abitati e luoghi di culto del popolo dei Sidicini. I santuari, oltre che importanti centri religiosi, erano anche punti di riferimento politico ed economico della comunità sidicina, come dimostrano gli oggetti preziosi e le monete rinvenute nelle stipi votive. Ingresso gratuito.

Info: Via Nicola Gigli 23, Teano (CE) | drm-cam.teano@cultura.gov.it | +39 0823 657302.

SALERNO

Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del SeleSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e visite guidate, ore 18.00-21.00

Sabato 13 maggio 2023 il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele partecipa alla Notte Europea dei Musei con un’apertura straordinaria serale, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (con ultimo ingresso alle ore 20.30). La serata sarà animata dalle visite guidate a cura del personale del museo, che offriranno l’occasione per riscoprire le proprie radici, attraverso racconti inediti sulla vita quotidiana degli antichi abitanti della Valle del Sele. La partecipazione all’evento e l’ingresso al museo sono gratuiti.

Info: Piazza San Francesco 1, Eboli (SA) | drm-cam.eboli@cultura.gov.it | +39 0828 332684.

Museo archeologico nazionale della Valle del SarnoSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e visite guidate “La notte dei musei: fino tardi con la storia”, ore 19.00-22.00

In occasione della Notte dei Musei, sabato 13 maggio 2023 dalle ore 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.30) il personale del Museo accoglierà i visitatori per un piacevole viaggio nel tempo, alla scoperta del patrimonio archeologico custodito. Sarà possibile visitare anche le mostre temporanee allestite di recente “Dalla Liberazione alla Costituzione”, nata dalla collaborazione con le Associazioni Nuova Officina e Avalanche 1943, con documenti, fotografie, reperti, tavole illustrate e opere d’arte ispirate ai Principi Fondamentali della Carta Costituzionale, a settantacinque anni dalla sua entrata in vigore e a ottanta anni dallo sbarco degli alleati sulle coste salernitane, e “In memoria”, realizzata con la Pro Loco Sarno, dedicata ai tragici eventi franosi che colpirono il territorio venticinque anni fa. La partecipazione all’evento e l’ingresso al museo sono gratuiti.

Info: Via Cavour 7, Sarno (SA) | drm-cam.sarno@cultura.gov.it | +39 081 941451.

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e visite tematiche “Le mille e una notte. Racconti di principi e principesse a Pontecagnano,” ore 19.30-22.30

Sabato 13 maggio 2023, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo archeologico di Pontecagnano sarà aperto di sera con un’apertura straordinaria serale dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.00). Il MAP accoglierà il pubblico in questa iniziativa europea con una serata che risveglierà il desiderio di incontrarsi al Museo, di riscoprire le bellezze del proprio territorio e, soprattutto, di godere insieme dello straordinario patrimonio archeologico degli Etruschi di frontiera. A partire dalle ore 20.00, e ogni mezz’ora fino alle 21.00, sarà possibile prendere parte alle visite tematiche gratuite, a cura dei Servizi Educativi del Museo, dedicate ad approfondimenti sulle tombe di principi e principesse etruschi presenti nella collezione permanente del Museo. Ingresso 1 euro.

Info: Via Lucania snc, Pontecagnano Faiano (SA) | drm-cam.pontecagnano@cultura.gov.it | +39 089 848181.

Antiquarium e area archeologica della Villa romana – MinoriSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria e visite guidate “Notte in Villa”, ore 19.30-22.30

Sabato 13 maggio 2023, in occasione della Notte dei Musei, l’Antiquarium e l’area archeologica della Villa romana di Minori saranno aperti straordinariamente dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 22.00). Nel corso della serata sarà possibile ammirare le pitture e i reperti custoditi nelle sale espositive e il grande mosaico della sala triclinio-ninfeo con la scena di caccia e il tiaso di Nereidi e creature marine, al centro di recenti interventi di pulizia, rientranti nell’ambito dell’intervento “Villa marittima e Antiquarium di Minori – restauro e recupero”, finanziato dal PON Fesr 2014-2020 “Cultura e Sviluppo”. Saranno proposte, inoltre, visite guidate a cura del personale e della Pro Loco di Minori APS “Costa d’Amalfi”. Ingresso e partecipazione alle attività gratuiti.

Info: Via Capo di Piazza, Minori (SA) | drm-cam.minori@cultura.gov.it | +39 089 852893.

AVELLINO

Museo del Palazzo della Dogana dei Grani e Area archeologica dell’Antica Abellinum

Sabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, ore 19.00-22.00

In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo del Palazzo della Dogana dei Grani di Atripalda e l’Area archeologica dell’Antica Abellinum saranno aperti in via straordinaria dalle dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30). Al Museo sarà possibile visitare l’esposizione permanente “La Dogana nella Dogana. Atripalda e Avellino: Dogane a confronto”, che si propone di far conoscere la storia e la funzione delle Dogane di Atripalda e di Avellino a partire dal periodo medievale. Il percorso espositivo, allestito nell’aula centrale della Dogana dei Grani di Atripalda, consente ai visitatori di ripercorrere la storia di quella che è considerata una delle principali emergenze architettoniche del nucleo urbano antico, attraverso le statue provenienti dalla facciata della Dogana di Avellino a circa trent’anni dall’incendio che la devastò. Un’occasione per rileggere le storie strettamente connesse di Atripalda e Avellino e ricomporre un discorso culturale ancora in parte frammentario. Ingresso gratuito.

Info: Piazza Umberto I, snc | drm-cam.atripalda@cultura.gov.it | +39 0825 626586.

Parco archeologico di AeclanumSabato 13 maggio 2023, visita guidata “Racconti da Quintodecimo”, ore 17.00

Sabato 13 maggio 2023, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Parco archeologico di Aeclanum propone alle 17.00 una visita guidata a cura dell’archeologa Sandra Lo Pilato, che racconterà le storie e gli uomini che popolarono le terre di Quintodecimo, l’abitato che nell’alto medioevo sorgerà dai fianchi dell’antica Aeclanum, la città “a forma di cuore” sulla via Appia. Ingresso e partecipazione gratuiti.

Info: Via Nazionale, 164 – Mirabella Eclano (AV) | drm-cam@cultura.gov.it | +39 0825 449175.

BENEVENTO

Area archeologica del Teatro romano di BeneventoSabato 13 maggio 2023, Apertura straordinaria, visite guidate e performance musicali, ore 19.30-22.30

Sabato 13 maggio 2023 in occasione della Notte Europea dei Musei, il Teatro Romano di Benevento che sarà aperto in via straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 22.00), propone per la serata due visite guidate alle 20.00 e alle 21.00 della durata di circa un’ora, a cura di Ferdinando Creta, e le performance musicali del maestro di flauto Carlo Mazzarella. Ingresso 1 euro.

Info: Piazza Ponzio Telesino, Benevento | drm-cam.teatrobenevento@cultura.gov.it | +39 0824 47213.