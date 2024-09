Salerno Letteratura, #Fuorifestival a Roma

Dopo il successo della dodicesima edizione, tenutasi dal 15 al 22 giugno, Salerno Letteratura torna con i suoi #Fuorifestival. L’appuntamento è per venerdì 13 settembre alle ore 19, quando, nell’esclusiva location del Parco del Celio (Colosseo) a Roma, la scrittrice Helena Janeczek presenterà il nuovo romanzo “Il tempo degli imprevisti” (Guanda Editore). L’autrice – già vincitrice del Premio Strega nel 2018 – dipinge il ritratto di un Novecento che vira dal maestoso affresco a cui la memoria storica ci ha abituato allo scorcio in miniatura. A dialogare con lei, lo scrittore Paolo di Paolo.

Il #Fuorifestival è ospitato nell’ambito de “Il suono delle parole”, la prima rassegna letteraria in programma dal 4 al 17 settembre all’ interno del festival Jazz& Image, dove ogni sera, per tutta l’estate, si tengono i concerti targati Alexanderplatz Jazz Club, in collaborazione il Big Mama. Da un’idea di Eugenio Rubei direttore artistico dell’Alexanderplatz e di Jazz & Image, a curare la direzione artistica del salotto culturale al Colosseo, la giornalista musicale, scrittrice e conduttrice radiofonica Valeria Saggese che ospiterà autori e autrici con i loro libri. Scrittori e artisti di chiara fama che attraversando la narrativa, la saggistica e i temi sociali, porteranno l’attenzione su quello che è il tema della rassegna: il suono. L’ingresso è libero.