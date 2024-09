Amalfi, interventi di riqualificazione e decoro al Cimitero di Vettica

Il cimitero di Vettica, ubicato alle porte di Amalfi e secondo per ordine di superficie dopo il camposanto monumentale che domina la città, si appresta a diventare ancor più decoroso grazie ai nuovi interventi di riqualificazione voluti dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Il plesso resterà chiuso al pubblico dal 9 al 20 settembre 2024, per consentire l’ultimazione dei lavori: riaprirà sabato 21 settembre.

«Restituire agli Amalfitani la piena fruizione del cimitero e, con essa, la pratica del culto della memoria all’interno di uno spazio sempre più decoroso, era una priorità assoluta – dice il Sindaco Daniele Milano – In questi anni abbiamo profuso un forte impegno per la riqualificazione dei Cimiteri e gli ulteriori interventi accrescono il decoro, valorizzando in maniera apprezzabile la struttura».

L’intervento, del costo complessivo di circa 80.000 euro – da fondi di bilancio comunale – prevede il rifacimento degli intonaci esterni dei loculi, la pitturazione di tutte le ringhiere e la predisposizione sottotraccia delle montanti dell’impianto elettrico. A questo si aggiunge anche il rifacimento completo del bagno a servizio del pubblico che rientra nel progetto di riqualificazione del complesso cimiteriale.

«Apportare migliorie in tutti i cimiteri della città, in particolare quelli periferici, costantemente attenzionati da questa Amministrazione, è stata sempre una nostra priorità – dice il vicesindaco con delega ai Cimiteri, Matteo Bottone – Negli ultimi anni abbiamo realizzato una serie di interventi di sistemazione posti in essere non solo per risolvere i problemi più urgenti, ma anche opere necessarie a completare la riqualificazione delle aree sia del cimitero monumentale che di quelli delle frazioni di Amalfi e continueremo in maniera importante a rendere questi luoghi degni di ospitare al meglio le spoglie dei nostri cari defunti».

Presso il cimitero di Vettica-Lone, nello specifico, saranno rimossi tutti gli intonaci, con un’opera di spicconatura, e si procederà alla sostituzione della guaina di asfalto in copertura su ogni singola stecca, ormai completamente deteriorata ed in alcuni tratti inesistente. Sarà inoltre previsto il rifacimento completo del bagno utilizzato per il pubblico, con la revisione totale dell’impianto idrico, la posa in opera di pavimenti e rivestimenti e la sostituzione dei pezzi igienici e saranno tinteggiate tutte le ringhiere in ferro presenti all’interno del cimitero, previo pulitura e carteggiatura. A questo si aggiunge, infine, la realizzazione di una nuova montante al fine di predisporre l’intero impianto elettrico sotto traccia.