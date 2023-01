Salerno Colleziona, 2 giorni dedicati alla filatelia ed alla numismatica, 11 e 12 febbraio alla Stazione Marittima.

I giorni Sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023, si terrà, nella accogliente location della Stazione marittima di Salerno (ideata dall’archistar Zaha Hadid) il primo evento collezionistico della città:

SALERNO COLLEZIONA – 1° Convegno Borsa scambio collezionistico numismatico e filatelico.

Mancando da anni un trait d’union tra i collezionisti del nord e del centro della nostra penisola con il meridione, Salerno si fa avanti proponendosi come snodo centrale del collezionismo italiano.

Nei 2 giorni saranno presenti i maggiori nomi della numismatica italiana, importanti Case d’Asta internazionali, provenienti da TUTTE le regioni d’Italia incluso le isole.

Sarà possibile scambiare, visionare, acquistare, far valutare monete, medaglie, banconote, francobolli, stampe, libri ed oggettistica.

Gli orari di apertura e chiusura per entrambi i giorni sono dalle ore 9 alle 19.

L’ingresso è gratuito, l’ampio parcheggio da 25 mila metri quadrati sottostante la Piazza della Libertà permetterà a tutti i collezionisti e curiosi di partecipare all’evento in grande comodità.

L’area espositiva è raggiungibile con ESTREMA facilità da ogni parte della città.

Il sito è a soli 1.8km dalla stazione ferroviaria, raggiungibile con una bellissima passeggiata sul lungomare cittadino.

Convenzioni per ricettività alberghiera e food sono presenti.

Per informazioni su come esporre o partecipare, contattare:

C.O.N. – Centro Organizzativo Numismatico

Attilio Maglio (+39) 3498125912

Pierpaolo Irpino (+39) 3929067646