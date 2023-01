Road to Summer 2023, Banca 2021 a sostegno degli operatori turistici del Cilento, corso di formazione martedì 17 a Vallo della Lucania.

La Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania inizia il nuovo anno al fianco degli operatori del settore turistico, confermando il proprio impegno per offrire loro strumenti sempre più efficaci e competenze specializzate utili a gestire al meglio l’evoluzione del turismo, e ad ottenere il massimo dei risultati già dalla prossima stagione.

L’appuntamento è con “Road to Summer” 2023, corso formativo gratuito dedicato agli operatori turistici del Cilento, in programma martedì 17 gennaio con inizio alle ore 10:00 presso la Sala Comunale di Vallo della Lucania. L’evento è promosso da Banca 2021 insieme con il Consorzio Cilento di Qualità e Titanka! Spa.

Saranno diversi i temi sotto i riflettori affrontati dagli specialisti del settore, tutti importanti ed attuali. Tra questi il piano marketing (che evidenzierà i dati da conoscere e le attività pratiche da mettere subito in atto), Facebook Advertising (come sfruttare al meglio lo strumento, per aumentare le conversioni della propria struttura ricettiva) e Mr PRENO (il CRM dedicato al turismo, progettato per migliorare la vita degli albergatori e aumentare le prenotazioni dirette).

L’iniziativa rientra nelle attività intraprese del Consiglio di Amministrazione di Banca 2021 per promuovere la crescita del territorio, e nella Strategia di Sostenibilità messa al centro della propria azione dall’intero Gruppo BCC Iccrea. Turismo e territorio rappresentano infatti da sempre un connubio fondamentale per lo sviluppo economico del Cilento, soprattutto considerando le potenziali risorse che l’area può offrire.

“Il nostro intento, condiviso dai partner di progetto -sottolineano dalla Presidenza e dalla Direzione Generale diBanca 2021– è quello di creare un circuito virtuoso per sostenere e supportare, ognuno nel proprio campo di specializzazione, gli imprenditori turistici. Aiutandoli a migliorare le performance della propria struttura ricettiva, e allo stesso tempo ad incrementare le potenzialità della stessa «destinazione Cilento»”.

Il motto del Consorzio Cilento di Qualità:“Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano” rappresenta perfettamente la sinergia creata dai promotori di “Road to Summer” 2023 a favore degli albergatori, operatori e collaboratori turistici del territorio Cilento.

Programma

“ROAD TO SUMMER” 2023

17 gennaio 2023 |Sala ComunaleVallo della Lucania

10.30 → Benvenuto e introduzione al corso

Saluti e apertura dei lavori:

Sandro Legato – Presidente Consorzio Cilento di Qualità

Antonio Sansone – Sindaco del Comune di Vallo della Lucania

10.45 → Data mining per l’hotel: numeri senza confini per un nuovo marketing

Quali sono i dati davvero utili al monitoraggio delle attività di marketing finalizzate alla vendita diretta delle camere? Come orientarsi nella quantità di numeri e statistiche raccolti nel corso dell’anno? Se ne parla in questo appuntamento volto a guidare i professionisti dell’hôtellerie nel processo di data mining, aiutando le strutture a leggere oltre i numeri, individuando nuove soluzioni operative.

Marco Baroni – CEO e Co-Founder TITANKA! Spa

11.30 → Facebook & Google Ads, i 2 big competitor messi in leva per la tua struttura ricettiva

Facebook e Google sono i maggiori canali di advertising online per raggiungere i clienti per la tua struttura. Apparentemente i 2 colossi sono in continua competizione, durante l’intervento vedremo come sia possibile metterli in leva e in sinergia tra di loro per poter intercettare i clienti e farli lavorare assieme per ottenere il massimo deirisultati.Casi pratici e performance a dimostrazione di cosa i 2 Big Player possono fare per aumentare le vendite della tua struttura.

Riccardo Viroli – Presidente Social Più

12.15 → Non c’è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione

Le persone guardano in media circa 20 siti diversi prima di prenotare un soggiorno. Come facilitare la conferma alla tua struttura?Come differenziarti dai tuoi competitor?Come trasformare una richiesta in prenotazione?

Vedremo insieme le risposte a queste domande con Mr PRENO, il Sistema Professionale di Vendita Camere che accompagna te e il tuo futuro ospite in tutte le fasi del processo di prenotazione.

Stefano Lucchi – Business Analyst TITANKA! Spa

13.00 → Intervento BANCA 2021

Saluti di Pasquale Lucibello – Presidente BANCA 2021

Presentazione della convenzione tra BANCA 2021 e Consorzio Cilento di Qualità

Cosimo Puglia – Direttore Generale BANCA 2021