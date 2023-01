Salernitana, Semplici alla firma

Leonardo Semplici è a un passa dalla firma del contratto che lo legherà alla Salernitana fino al 30 giugno prossimo. Fiorentino, classe 1967, è un ex calciatore. Da allenatore ha fatto la gavetta, iniziando nel 2004 in Eccellenza con il Sangimignano. In Lega Pro arriva nel 2009, con l’Arezzo, e successivamente allena anche il Pisa. Dopo una fortunata parentesi con la Fiorentina Primavera, dove lancia anche l’attuale centrocampista granata Leonardo Capezzi, Semplici approda alla Spal. Qui, dopo la salvezza ottenuta in Lega Pro il primo anno (2014/2015), ottiene due promozioni consecutive approdando in Serie A. E nella massima categoria salva i ferraresi per ben due volte. L’ultima esperienza a Cagliari, nel 2021. Prima ottiene la salvezza e, nella stagione successiva viene esonerato dopo aver conquistato 1 punto in 3 partite.