Salernitana, Sabatini tranquillizza i tifosi: il mio addio? Cose di calcio. Nicola? Ha già firmato ma il contratto va depositato..

“Mi dispiace molto, per la città di Salerno soprattutto. Nel calcio ci sono diatribe quotidiane, in questo caso il confronto si è sviluppato in una certa maniera e posso dire che ci sono abituato. Se qualcuno mi cercherà, e vi dico che sono in diversi, darò la mia disponibilità. Non entrerò nel merito di altre argomentazioni, soprattutto di mercato. So che sono arrivato in una situazione difficile e che ora il percorso si è interrotto, pur con un lieto fine chiamato salvezza. A Salerno mi vogliono e mi hanno voluto molto bene e dispiace tanto non poter continuare, ma le cose sono andate in modo diverso. Al presidente ho detto “Ciao, buona fortuna”. Nient’altro. Ma guai a dire che non ho portato a termine il progetto, non è vero: ho tirato fuori la Salernitana dalle sabbie mobili della classifica, ho raggiunto l’obiettivo e questo resterà sempre. Auguro di cuore il meglio ad una tifoseria appassionata come quella granata. Spero che Nicola resti, ha firmato il contratto e non è stato ancora depositato”. Queste le prime parole di un deluso Walter Sabatini riportate da Gianluca Di Marzio.

l terremoto che si è scatenato ieri in casa Salernitana ha portato all’improvviso addio del d.s. Walter Sabatini. Ma perché si è arrivati a tanto? Secondo quanto riportato da La Città, il tutto sarebbe nato da una lite notturna su Whatsapp tra il dirigente e il presidente granata Iervolino. Il motivo riguarderebbe alcune commissioni da pagare all’agente di Lassana Coulibaly. E proprio in merito a questa pratica in uso nel calcio, che il patron della Salernitana è intenzionato a combattere, sarebbe arrivata la crepa che ha poi portato al divorzio.

Oggi “Le Cronache” di Tommaso D’Angelo ha fatto il nome di Fabio Cannavaro come possibile nuovo allenatore granata ma la piazza vuole assolutamente la conferma di Nicola.