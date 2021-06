Salernitana, passo avanti verso l’iscrizione, inviata la proposta del trust, nuovo amministratore il Generale GdF Marchetti. FIGC: valuteremo i documenti.

La Salernitana ha deciso di affidarsi a un trust per risolvere il nodo della multiproprietà e poter procedere all’iscrizione alla prossima Serie A. Lo ha comunicato lo stesso club campano con una nota ufficiale sul proprio sito:

“In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni.

E’ stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC.

Omnia Service e Morgenstern ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni”.

Arriva ieri sera la conferma dalla Figc: la pec della Salernitana è arrivata in Figc alle 22.35. “La analizzeremo a partire da domani” (oggi ndr), fanno sapere da via Allegri. Adesso la Federazione dovrà studiare il contenuto del trust, al fine di appurare che la Salernitana abbia rispettato tutti i parametri fissati per rendere lo strumento compatibile con le norme federali. Entro lunedì, poi, la Salernitana dovrà formalizzare l’iscrizione al campionato di serie A: per quella data potrebbero arrivare già le prime indicazioni anche se l’ufficialità dovrà essere ratificata in un Consiglio Federale che si terrà nei primi giorni di luglio.