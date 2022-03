Salernitana, pari con il Sassuolo.

Salernitana e Sassuolo hanno pareggiato 2-2 in uno degli anticipi della 29/a giornata della Serie A.

Granata in vantaggio con Bonazzoli, raggiunti e superati dagli uomini di Dionisi dall’uno-due di Scamacca e Traore. Nel secondo tempo l’espulsione lampo di Raspadori cambia la gara, dando nuova fiducia alla squadra di Nicola che trova il pari ad una decina di minuti dal termine con il solito Djuric, per poi sfiorare l’impresa al 93’esimo sempre con Bonazzoli, che si vede negare la doppietta e la vittoria da un super intervento di Consigli.

La Salernitana inizia con il solito approccio aggressivo, con ritmo ed intensità, che viene subito premiato all’8′ minuto: dialogo Ruggeri-Verdi, con il tacco del fantasista a liberare l’ex atalantino, cross per la testa di Djuric che ostacolato schiaccia la palla verso Consigli, la cui presa non è delle migliori, tra sole e traversa, e Bonazzoli è il più lesto ad avventarsi e trasformare in oro la prima vera occasione della partita.

La reazione del Sassuolo sembra non arrivare ma si accende all’improvviso al minuto 20: cambio campo di Berardi per Traore che manda in crash Veseli, il fantasista chiama la sovrapposizione di Kyriakopoulos che mette al centro per Scamacca, lasciato solo da Gyomber, che di testa non sbaglia. La squadra di Dionisi prende coraggio ed alza i giri del motore, trovando alla mezzora addirittura il vantaggio, ribaltando cosi il risultato. Fa tutto Junior Traore, che riceve palla, punta Veseli e Lassana Coulibaly passando nel mezzo, si porta la palla sul destro e fa partire un tiro a giro che non lascia scampo a Sepe. Gol di pregevole fattura dell’Ex Empoli, ormai non più una sopresa per questa Serie A. Ederson lascia il campo a Radovanovic per un infortunio muscolare. La Salernitana è in difficoltà e non riesce a tirare la testa fuori dalla propria metà campo perchè il Sassuolo tiene palla e fraseggia con il suo quartetto, pronto a trovare l’imbucata vincente.

Nella ripresa Nicola cambia le carte: dentro subito Perotti e Zortea, per Kastanos ed un deludente Veseli, mentre Dionisi preserva Chiriches, non al meglio, inserendo Tressoldi. La musica non cambia con il Sassuolo che va due volte vicino alla rete, o per meglio dire, esterno della rete, con Raspadori e Scamacca, prima dell’episodio chiave della gara: Raspadori ad un’ora di gioco rimedia nel giro di 60 secondi due cartellini gialli e lascia la sua squadra in dieci. La Salernitana prendere coraggio, Nicola inserisce forze fresche (Ranieri e Mousset), mentre Dionisi si copre togliendo Berardi e Traore, poco prima della traversa clamorosa di Frattesi che va vicinissimo al goal per la terza volta nel match. La copertura scelta dal tecnico neroverde non basta perchè i padroni di casa trovano subito il pareggio con Djuric: Zortea pesca la testa del capitano che sovrasta Tressoldi e insacca alle spalle di Consigli. Imponente stacco del centravanti bosniaco con il suo marchio di fabbrica che gonfia l’Arechi e carica la squadra per il finale. Il Sassuolo non molla e prova ad affondare il colpo con Kyriakopoulos, ma Sepe risponde presente. L’ultima occasione è però della Salernitana: Bonazzoli tira a botta sicura dopo un liscio di Radovanovic, concludendo un’azione tambureggiante condotta da Zortea e Mousset, ma Consigli si fa perdonare l’errore sul primo goal e si supera, deviando la conclusione del bomber granata.

Termina cosi all’Arechi la gara considerata da molti l’ultima spiaggia per i granata. Un altro pari, tra rimpianti e rammarico, che potrebbe aver messo davvero la parola fine sulla lotta per la permanenza in A della squadra di patron Iervolino.

Il direttore della Salernitana Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dei granata per 2-2 contro il Sassuolo. “C’è molto rammarico per non aver vinto oggi e non averne vinte altre. È una squadra che non riesce a vincere ed è una mia responsabilita. Sono venuto ad autodenunciarmi. Forse ho fatto un errore di valutazione, pensando che alcuni calciatori inattivi potessero trovare una condizione così velocemente, rispettando comunque molto la loro storia e quello che sono attualmente, perche il Perotti di oggi può giocare ancor ad alti livelli. Ai giocatori non posso comunque dire niente oggi perchè hanno messo molto coraggio ed è una qualità da non disperdere. Abbiamo creato palle gol anche sul 2-2, l’hanno avuta anche loro con la traversa ma stavamo giocando con una squadra fortissima con molti nazionali e potevamo avere sudditanza invece abbiamo messo molto coraggio. Il fatto che non si riesce a vincere è però una mia responsabilità che mi devo assumere nei confronti della società e del publbico meraviglioso perchè mi hanno dato carta bianca, la gente andrebbe gratificata con i risultati. Non parlo di fortuna, però la palla avuta da Bonazzoli all’ultimo minuto, di solito da quella posizione è un cecchino e invece non abbiamo fatto gol, sarebbe stata un’iniezione di fiducia straordinaria per tutto il gruppo però non è successo e ne prendiamo atto”.

Cosa manca per vincere?

“In realtà non molto se fai due gol al Sassuoo e crei tante occasioni nel finale. Forse un pò di fortuna ma la fortuna bisogna saperla cogliere, rimane una partita di alto livello. Mi dispiace per Ederson che oggi stava finalmente mettendo in campo tutte le sue grandi qualità. Questa però è la mia squadra e non la rinnegherò mai e sarò sempre con loro sia quando si vince che quando si perde” .