Salernitana, l’offerta ci sarebbe, ed arriverebbe da Roma, ma il tempo stringe.

Ci sarebbe l’offerta, condizionale quanto mai d’obbligo ma forse la situazione societaria della Salernitana è giunta alla tanto sospirata svolta.

La cessione della Salernitana, in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto fissata per la mezzanotte di ieri, è stata oggetto di discussione della trasmissione “Sky calcio club”, condotta da Fabio Caressa. Secondo quanto anticipato dal corrispondente Francesco Modugno, sarebbe arrivata «almeno una proposta irrevocabile di acquisto che verrà valutata nella giornata di domani.

I trustee sono chiamati a valutare i requisiti, autonomia e potenza economica, nonché la progettualità. Oggi è previsto un appuntamento in FIGC con i trustee Isgrò e Bertoli per fare il punto della situazione. Stando a ciò che filtra, ci sarebbero anche dei gruppi stranieri seriamente interessati, anche se il gruppo imprenditoriale più accreditato sembrerebbe essere uno italiano, nello specifico romano».