Salernitana, il difensore Daniliuc ha firmato

Flavius Daniliuc, difensore austriaco ma di origini romene, è un nuovo calciatore della Salernitana. Nelle prossime ore sarà a Salerno per aggregarsi al gruppo. Classe 2001, comincia proprio in Austria nell’Admira Wacker per poi passare al Rapid Vienna. Da ragazzino gioca esterno d’attacco, poi lo nota il Real Madrid e lo inserisce nel proprio settore giovanile. Dai blancos passa poi alle giovanili del Bayern Monaco prima di iniziare la carriera da professionista.

La Salernitana lo acquista dal Nizza, formazione della Ligue 1 francese, per 5 milioni di euro. Il giocatore firma un contratto di 4 anni a 650mila euro a stagione. Curiosità: sarà con il gruppo già a Bologna, l’altra squadra italiana che – insieme all’Atalanta – lo ha a lungo seguito.