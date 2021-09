Salernitana, il cuore non basta, contro il Sassuolo la quinta sconfitta in 6 gare.

Ci vuole capitan Berardi per rilanciare un Sassuolo deludente, che non riesce a tenere il passo di quello esaltante di De Zerbi. L’azzurro segna di testa, su cross di Boga, e riporta a centro classifica la squadra che crea e sbaglia parecchio.

La Salernitana ci mette il cuore, sta crescendo ma non riesce a sfruttare le opportunita’ capitate. Sempre precaria la situazione di Castori, i campani sono malinconicamente ultimi.

Ne è consapevole anche lo stesso Castori, che ai microfoni di DAZN ha espresso le sue sensazioni in merito alla sconfitta e, in linea generale, rispetto alla crisi di risultati della sua squadra: “Non abbiamo fatto gol, ma la prestazione c’è stata. Abbiamo avuto tanta sfortuna, con diverse occasioni create da Bonazzoli e Simy vanificate. Se poi subisci il gol come abbiamo fatto noi è chiaro che alla fine rischi di perderla come alla fine è successo. La condizione fisica non è al 100%, ma la squadra oggi l’ho vista in crescita sotto il punto di vista del ritmo. Chiaramente non possono essere tutti al meglio, ma tendenzialmente siamo cresciuti sul campo e dal punto di vista del gioco, rischiamo certamente di meno. Dobbiamo migliorare in fase offensiva, servirebbe un po’ di concretezza in più davanti”.