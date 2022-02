Salernitana, esonerato Colantuono, secondo Sky Sabatini tratta con Pirlo. Nicola possibile alternativa.

La Salernitana ha deciso di esonerare Stefano Colantuono. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club campano ha comunicato la decisione all’allenatore, che non sarà dunque più sulla panchina dei granata.

Nelle prossime ore verrà scelto e annunciato anche il suo successore.

Un’indiscrezione di Sky Sport 24 parla di Andrea Pirlo come prima scelta di Walter Sabatini.

Se si troverà l’accordo sarà l’ex allenatore della Juventus a guidare il club granata debuttando già sabato prossimo contro il Milan, club in cui ha militato dal 2001 al 2011.

Nel caso che non si trovasse l’accordo con Pirlo l’alternativa sarebbe Davide Nicola, già allenatore di Crotone, Genona e Torino, anche lui è stato già contattato da Sabatini.

Più remota, ma non da escludere, la possibilità del ritorno di Fabrizio Castori, l’allenatore della promozione in A ed esonerato proprio in favore di Colantuono.