Salernitana, Cirielli (FdI): “Il Governo tuteli l’iscrizione alla Serie A”.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi e al sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali per chiedere che venga salvaguardata in tutte le sedi la promozione della Salernitana in Serie A”.

Lo annuncia, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Dopo che la proprietà è stata affidata ad un trust, spetterà ora alla Figc garantire la serietà del sistema calcistico italiano nel rispetto delle normative vigenti e salvaguardare al tempo stesso il diritto acquisito sul campo da parte della città di Salerno di vedere la propria squadra in Serie A. E’un diritto innegabile – aggiunge Cirielli – quali che siano le ipotesi gestionali portate alla valutazione delle autorità sportive. Per questo è opportuno che il Governo nazionale, in base alle sue competenze, si interessi della vicenda, affinchè la Salernitana Calcio e i suoi tifosi non vengano eventualmente penalizzati da decisioni che potrebbero mettere a rischio la permanenza della squadra in Serie A. I tifosi granata devono potersi godere questo straordinario momento di festa all’insegna dell’assoluta serenità, senza avere il timore di ricevere brutte sorprese prima o durante il campionato di massima serie della prossima stagione” conclude Cirielli.