Salernitana, arriva l’esonero per Inzaghi, sarà Liverani a tentare l’impresa salvezza

Mancava solo l’ufficialità, arrivata nella tarda mattinata di ieri. Filippo Inzaghi non è più l’allenatore della Salernitana.

Una notizia che era nell’aria già da sabato mattina, quando il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha deciso di esonerare il tecnico dopo la sconfitta contro l’Empoli che rischia di essere una pietra tombale sulla rincorsa salvezza.

Inzaghi aveva già dato le dimissioni in due occasioni separate, entrambe le volte erano state rispedite al mittente proprio dal numero uno, più precisamente la prima volta come reazione alle dichiarazioni del ds Sabatini “Inzaghi non l’ho scelto io”, la seconda volta alla fine del mercato di gennaio, che evidentemente non aveva soddisfatto l’ormai ex tecnico granata.

Fabio Liverani è il nuovo allenatore della Salernitana. A darne l’annuncio, pochi minuti fa, è stato il club campano con un comunicato ufficiale. Il tecnico romano subentra a Filippo Inzaghi, con l’obiettivo di provare a raggiungere la salvezza: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra”.

Liverani è un pupillo di Sabatini, che lo scoprì come giocatore alla Viterbese portandolo al Perugia e successivamente alla Lazio ed al Palermo