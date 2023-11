Rugby, Domenico Gasparini convocato in stage federale

“Senza motivazione, non c’è sacrificio, senza sacrificio non c’è disciplina e senza disciplina non c’è successo”…. Un giovane nostro atleta Sanseverinese DOC si è “guadagnato” quello che potrà e dovrà essere l’inizio di una lunga carriera sportiva.

Il giovane Domenico Gasparini, capitano della nostra under 16 è stato convocato per un stage FEDERALE destinato ad atleti nati nel 2008 di Abruzzo, Campania, Sardegna, e Sicilia in programma il prossimo fine settimana (Stage propedeutico per future convocazioni in selezioni di categoria).

Unico atleta della provincia a far parte di questo gruppo rappresenterà la nostra Società ed il nostro territorio e siamo speranzosi che sia da esempio per altri giovani che vorranno avvicinarsi al gioco del rugby.