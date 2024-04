Risveglio di responsabilità a Salerno: De Luca riunisce la Giunta comunale

In un incontro riservato all’hotel Mediterranea di Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha tenuto una riunione cruciale con la giunta comunale di Salerno, inclusi il sindaco, il capostaff Enzo Luciano, il direttore generale Matteo Picardi e il presidente del consiglio comunale Angelo Caramanno. Questa assemblea straordinaria è stata convocata in seguito alla scoperta di un errore significativo nel bilancio di previsione approvato il 26 marzo, che presentava una discrepanza di 8 milioni di euro.

L’errore contabile ha messo a rischio la stabilità dell’amministrazione comunale, con la possibilità di un commissariamento se non fossero state prese misure immediate. In risposta, il sindaco ha prontamente organizzato una riunione dei capigruppo per discutere le correzioni necessarie.

Durante l’incontro, De Luca ha esortato la giunta a un impegno rinnovato, sottolineando l’importanza di un lavoro collaborativo e efficace per superare la crisi. Ha evidenziato i numerosi progetti significativi in cantiere per Salerno, sottolineando come la cooperazione istituzionale possa favorire il progresso del capoluogo campano.

L’appello di De Luca ha rinvigorito lo spirito della giunta, che ha lasciato l’incontro con rinnovata fiducia, pronta a sostenere il sindaco Napoli nella risoluzione della questione finanziaria. Un’imminente seduta del consiglio comunale mirerà a rettificare il bilancio, assicurando che l’errore non comprometta il lavoro e i progetti futuri della città.