Ristoro stadio Arechi, la Commissione Trasparenza ottiene tagli ai prezzi dell’acqua

“La Commissione Trasparenza ha richiesto e ottenuto dall’ing. Mastrandrea, dirigente del Comune di Salerno al quale è affidata la redazione del bando, di calmierare i prezzi dei beni di prima necessità, come l’acqua minerale, sin dal prossimo campionato nei punti di ristoro dello stadio Arechi”.

Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione, l’avv. Antonio Cammarota, il quale rimarca “il contributo e l’impegno proficuo e concreto di tutti i componenti che si sono espressi all’unanimità”

“Non era semplice in quanto non essendo servizio pubblico non si può imporre il prezzo”, continua Cammarota, “ma con il contributo di tutti è stata individuata una clausola, legittima solo per i beni di prima necessità che non si possono introdurre dall’esterno, e quindi almeno per l’acqua, di contenere il prezzo entro una soglia di 1,50 euro e non più come ora di euro tre a bottiglia”.