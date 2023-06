Azione, nuovi ingressi a Salerno, domani Calenda e Carfagna a Napoli

Tenutasi al White di Salerno questa mattina, la conferenza stampa di presentazione dell’adesione di nuovi amministratori locali al progetto politico di Salerno in Azione ha visto la partecipazione del segretario provinciale Gigi Casciello, dell’on.. Antonio D’Alessio, del Segretario cittadino Donato D’Aiuto, del Consigliere comunale Corrado Naddeo e del Responsabile Enti locali Federico De Filippis.

La dirigenza provinciale si è felicemente espressa per l’ingresso in Azione di Rosario Pacifico, Consigliere comunale di Fisciano, Peppe Ventura, ex Consigliere comunale di Salerno, Daniemma Caputo Consigliera comunale di Roccapiemonte e Ylenia di Santi, Consigliera comunale di Castelnuovo Cilento.

Il Segretario provinciale Gigi Casciello ha dichiarato: “La politica del fare, al di là di sterili ideologici, il dare risposte concrete ai cittadini: questo è il nostro approccio alla politica e le nuove adesioni ad Azione, aver già triplicato il numero dei tesserati, conferma di essere sulla buona strada per un sempre più qualificato radicamento sul territorio”.

Il Deputato di Salerno in Azione On. Antonio D’Alessio, ringraziando il gruppo provinciale per il lavoro che sta facendo ha aggiunto: “stiamo allargando la rete sul territorio lavorando su temi specifici, sempre con una proposta di merito alle criticità dei territori, con l’ambizione di risolvere i problemi e offrire una prospettiva di sviluppo”.

Il Segretario cittadino Donato D’Aiuto ha aggiunto: “Azione non ha subito alcuna battuta d’arresto in questo periodo. Continuiamo a crescere e ad essere attrattivi. L’ingresso di Ventura è importante sia in termini di competenze che di entusiasmo“.

Salerno in Azione è in campo per affrontare le sfide che il territorio ha davanti e lo sta facendo dotandosi di competenze, attraverso proposte concrete e radicandosi sul territorio. A partire dal mese di settembre l’apertura della sede ufficiale in centro a Salerno offrirà un ulteriore luogo fisico di incontro, scambio, spazio per conferenze e soprattutto hub di idee e proposte.

Domani inoltre, sabato 1 luglio 2023 presso la Città della Scienza, Salerno in Azione parteciperà con proposte e interventi anche alla manifestazione programmatica Sole e Maletiempo: la Campania cuore e volano di sviluppo, con inizio alle ore 10,30 insieme alla dirigenza provinciale sarà presente con il leader di Azione Carlo Calenda a Napoli. Il segretario di Azione, infatti, parteciperà all’iniziativa ‘Sole e maletiempo. La Campania cuore e volano di sviluppo’ organizzata da Campania in Azione. L’evento programmatico si dividerà in due momenti. La mattina, cinque tavoli tematici su ambiente, trasporti, scuola, startup, imprese e sanità vedranno confrontarsi esperti del settore. A partire dalle 15, poi, inizierà la discussione politica. Oltre all’intervento di Calenda, infatti, sono previsti gli interventi di Mara Carfagna, Presidente di Azione, Matteo Richetti, Capogruppo alla Camera, Antonio d’Alessio, deputato, Mario Raffaelli, Responsabile Politica Estera del partito, e di Fabrizio Ferrandelli, Responsabile Autonomie. Appuntamento alla Città della Scienza, Via Coroglio 57. Prima dell’evento del pomeriggio è previsto un punto stampa per i giornalisti.