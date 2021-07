Rinnovata Partnership tra Giffoni Innovation Hub e Deloitte.

In occasione del Giffoni Film Festival 2021, Giffoni Innovation Hub e il team Sustainability di Deloitte hanno annunciato l’inizio di una collaborazione che, a partire da settembre 2021, porterà allo sviluppo di soluzioni di comunicazione innovative e di impatto per trasmettere i valori, l’impegno e i risultati delle aziende italiane nell’ambito della sostenibilità ai giovani e giovanissimi della Generazione Z.

Sotto la spinta di un contesto normativo in fermento e di un’attenzione collettiva sempre più evoluta sulle tematiche della sostenibilità, un numero crescente di aziende in Italia e nel mondo rendiconta annualmente le proprie prestazioni in ambito ESG (Environment – Social – Governance).

La trasparenza nella rendicontazione della propria performance in ambito di sostenibilità rappresenta quindi un elemento chiave, di grande valore per tutti gli stakeholder.

Tuttavia, nonostante la grande rilevanza delle informazioni trasmesse, il linguaggio, i contenuti, il formato e i canali di comunicazione utilizzati per i documenti di rendicontazione risultano spesso poco fruibili per alcune categorie di stakeholder, tra cui giovani e giovanissimi.

Proprio su questo aspetto, Deloitte e Giffoni Innovation Hub, facendo leva sulla rispettiva esperienza e competenza in ambito di sostenibilità e di comunicazione verso i più giovani, hanno individuato un grande potenziale per favorire la diffusione di tali informazioni tra i protagonisti dei prossimi cruciali decenni di transizione verso modelli più sostenibili.

La conoscenza di cosa il settore privato stia già facendo e dell’impatto che le aziende possano concretamente avere sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU sono elementi fondamentali per creare una cultura della sostenibilità e costruire una comunicazione davvero trasparente tra il mondo corporate e le prossime generazioni.

A partire da settembre 2021, le due aziende lavoreranno, in particolare, alla progettazione e alla realizzazione di canali e modalità di comunicazione, come ad esempio i new media, attraverso cui trasmettere in maniera efficace i contenuti tecnici dei documenti di rendicontazione della sostenibilità.

“È un onore per Giffoni collaborare con Deloitte sui temi della sostenibilità – commenta Luca Tesauro, Ceo di Giffoni Innovation Hub – Questo è il momento della consapevolezza del valore della sostenibilità ambientale e sociale: le aziende si stanno infatti impegnando sempre di più nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione sulle tematiche ESG. Ma resta un gap da colmare. Quello della comunicazione con le nuove generazioni. E farlo attraverso i linguaggi più vicini ai giovani, come il digitale e l’audiovisivo, può essere un modo più innovativo ed efficace per creare un percorso condiviso di valori e visioni per un futuro migliore”.

“La collaborazione con Giffoni Innovation Hub è per noi un’occasione unica per lavorare su un aspetto di grande importanza per il futuro prossimo delle nostre economie: sensibilizzare le prossime generazioni sui temi della sostenibilità – interviene Monica Palumbo, Partner dell’area Sustainability di Deloitte & Touche Italia. L’esperienza di Giffoni nel comunicare con i giovani e i giovanissimi è una risorsa preziosa che siamo lieti di poter supportare con la nostra esperienza sui temi della sostenibilità e, in particolare, della rendicontazione ESG a livello corporate. Comprendere cosa si sta facendo nel settore privato per raggiungere gli obiettivi globali, europei e nazionali in ambito di sostenibilità è un passaggio chiave per i giovani per approcciare a modelli di consumo e comportamentali più consapevoli e soprattutto più sostenibili, ma anche per le aziende per comunicare in modo trasparente il proprio impegno su questi temi”.

Un primo passo è stato fatto insieme ai ragazzi selezionati per un Dream Team targato Deloitte-Giffoni Innovation Hub proprio durante il Festival 2021, i quali hanno lavorato all’ideazione di soluzioni di comunicazione innovative e coinvolgenti, raccogliendo testimonianze, opinioni ed esigenze dei tanti giovani e giovanissimi presenti all’evento.

I risultati della collaborazione avranno come obiettivo il coinvolgimento di un numero crescente di aziende in Italia, mirando a “tradurre” sempre più documenti in contenuti fruibili. Solo in questo modo sarà possibile offrire alla Generazione Z la possibilità di conoscere a fondo cos’è la sostenibilità e come le aziende in Italia si stanno impegnando per rendere le proprie attività più sostenibili.