Riapre sabato 8 il Volo dell’Angelo, la zipline che collega Furore a Conca dei Marini.

Sabato prossimo, 8 aprile, La Zipline Furore-Conca, impianto del volo dell’angelo attraverso il Fiordo di Furore, anche in previsione dell’annunciato afflusso di turisti in Costiera, sarà nuovamente aperto al pubblico.

Si potrà così tornare ad ammirare le bellezze della Costiera dall’alto, in volo come fossimo dei Falchi Pellegrini, giù verso il mare in un ideale tuffo nel blu del Golfo di Salerno.

La particolarità della doppia linea, unica in Italia, potrà ancora regalare l’emozione ad un’intera famigliola di quattro persone di compiere assieme quest’esperienza unica, che non mancherà di emozionare tutti, dai più grandi ai più piccini.

Chi lo desidera potrà effettuare la propria prenotazione accedendo direttamente al sito www.ziplineitalia.it in modo da scegliere la data e l’ora preferite.

Abbiamo attivato inoltre, a disposizione di chi ne avesse necessità, un contatto diretto raggiungibile ai nr. 089 2027209 / 226068.