RFI, aperto nuovo passaggio a livello ad Angri.

Aperto da oggi un nuovo sovrappasso pedonale nel Comune di Angri (Salerno) in località via Palmentelle, un’infrastruttura che permetterà alle persone di attraversare la linea ferroviaria Napoli – Battipaglia in piena sicurezza.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, e i referenti territoriali della Direzione Operativa Infrastrutture e della Struttura Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

L’intera struttura del sovrappasso pedonale è in acciaio e gli ascensori presentano delle ampie vetrate, un’opera che, integrandosi con il cavalcavia già aperto al pubblico lo scorso 10 aprile 2019, migliorerà progressivamente la viabilità dell’intera zona grazie anche all’eliminazione del passaggio a livello di via Palmentelle, per un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro.

Gli interventi rientrano in un più ampio programma per l’eliminazione dei passaggi a livello attuato da RFI in Campania, con l’obiettivo di accrescere i livelli di sicurezza e affidabilità dell’intero sistema stradale limitando le interferenze con quello ferroviario. (ANSA).