Renanera in concerto ad Atrani sabato 8

La musica diventa protagonista del cartellone degli eventi estivi ad Atrani: sarà il sound dei Renanera ad animare piazza Umberto I, il salotto del borgo, sabato 8 luglio a partire dalle ore 21.

La band lucana, composta da Unaderosa, Antonio Deodati e Massimo Catalano, porterà in piazzetta le melodie etniche e moderne di “Mi sono perso”, un viaggio alla riscoperta dei brani più intensi della musica italiana. Un tributo che ci porterà a riscoprire, attraverso un’originale fusione di world music, sound mediterraneo ed elettronica moderna, la bellezza di brani immortali di Fabrizio de Andrè, Samuele Bersani, Max Gazzè, Ivan Graziani, Lucio Dalla e tanto altri. Non mancheranno in scaletta i brani più ascoltati della band.

I Renanera si sono formati nel 2012 e, negli anni, si sono fatti conoscere ed apprezzare pubblicando nove album e collaborando con molti artisti tra cui Vittorio De Scalzi (New Trolls), Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino, Michele Placido, Lino Vairetti (Osanna), Antonio Maggio, Marcello Coleman e Ciccio Merolla.

Hanno portato il loro originale progetto artistico anche al Womad Roma 2023, il più importante Festival di world music alla prima edizione in Italia, ideato da Peter Gabriel e prodotto da Real World.