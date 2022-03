Rari Nantes Salerno, trasferta a Siracusa contro l’Ortigia.

Sabato 19 marzo 2022 ore 14:00, alla piscina Paolo Caldarella, andrà in scena la prima trasferta del nuovo girone della Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno, valida per la quarta giornata del girone scudetto di Serie A1 maschile.

I ragazzi di mister Citro hanno avuto due settimane per rivedere qualcosa del gioco dopo la sconfitta in casa del 5 marzo contro il Savona.

“Tutte le gare di questa seconda fase del campionato hanno per noi un quoziente di difficoltà molto alto. Per giocare alla pari con i nostri avversari dobbiamo alzare il livello del nostro gioco in tutte le situazioni e cosa ancora più importante credere che possiamo fare risultato.” queste le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

Mentre il mancino Nicola Cuccovilo dice “All’andata abbiamo disputato un’ottima partita contro l’Ortigia. Abbiamo perso 11 a 8 ma abbiamo gestito la partita fino a metà terzo tempo. Domani mi aspetto una vera e propria sfida. A noi servirà non tanto dal punto di vista del risultato ma soprattutto per vedere i progressi che abbiamo raggiunto con il lavoro delle ultime settimane”.

È prevista la diretta streaming della partita a partire dalle ore 14:00 di sabato 19 marzo, dalla pagina Facebook della CC Ortigia.