Rari Nantes Salerno, gara 2 contro Palermo sabato 14.

Il 14 maggio 2022 ore 19:00, alla Piscina comunale Simone Vitale di Salerno andrà in scena la gara 2 delle semifinali dei playoff di pallanuoto di Serie A1 maschile, tra la Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno e il Telimar Pallanuoto.

La Rari Nantes Salerno cerca il riscatto e sa di poter contare sul calore del pubblico di casa, che sarà il vero trascinatore. La gara 1 è terminata 8-4 per il Telimar. Non è consentito nessun altro passo falso, per poter accedere alla gara 3 e sognare l’Eurocup si deve solo vincere. Per l’occasione l’ingresso sarà libero alla Vitale.

Anche mister Citro invita i tifosi a supportare la squadra nella gara decisiva:

“Affrontiamo un avversario organizzato e con tanti giocatori di qualità ma vogliamo dimostrare che possiamo metterli in difficoltà. Dobbiamo mettere in acqua tutto quello che abbiamo tecnicamente e caratterialmente. Mi aspetto inoltre un arbitraggio equo soprattutto nei fischi sui centroboa che a mio avviso anche a freddo non c’è stato a Palermo. Un invito ai nostri tifosi a darci il loro sostegno soprattutto nei momenti di difficoltà per noi sono fondamentali” queste le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

“Sabato sarà una partita dai toni agonistici molto elevati. Confidiamo tanto sul calore del nostro pubblico, che invitiamo per riempire la piscina perché ne abbiamo sicuramente bisogno. Chiaro che da parte nostra dovremmo fare una partita dove per tutti i quattro tempi ognuno di noi dovrà dare il meglio. Noi dobbiamo essere bravi in fase di copertura a non permettere goal sulle loro ripartenze, allo stesso tempo dobbiamo andare in conclusione in modo efficace, poi dobbiamo riuscire a fare giocare meglio l’uomo in più. Sarà determinante la nostra compattezza di squadra e cercare anche di avere quel pizzico di coraggio che ti può far fare la differenza ” le parole del capitano Michele Luongo.

Diretta streaming disponibile sulla pagina Facebook della Rari Nantes Salerno. Ingresso gratuito, con mascherina ffp2 obbligatoria.