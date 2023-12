Rapporto Aree Interne, presentazione lunedì 4 alla Camera dei Deputati a cura di Confindustria Campania

Presentazione del Rapporto Aree Interne Campania realizzato da Confindustria Campania, Piccola Industria Confindustria Campania e Commissione Speciale Aree Interne del Consiglio Regionale della Campania in collaborazione con le Università degli Studi del Sannio, di Salerno e della Campania Luigi Vanvitelli, in programma lunedì 4 dicembre alle ore 14,15 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, via della Missione 4, Roma.

Il Rapporto sarà presentato dal vicepresidente nazionale di PI Confindustria Pasquale Lampugnale e dal Rettore dell’Università degli studi del Sannio Gerardo Canfora.

Seguirà dibattito con autorevole panel di deputati e senatori in rappresentanza di tutte le forze politiche.