Racconti d’Estate, Chiara Francini e Bianca Nappi a Pellezzano

Prosegue Racconti d’estate, l’iniziativa promossa da dLiveMedia diretta da Roberto Vargiu, in collaborazione con il Comune di Pellezzano.



«Continua la nostra Rassegna d’Estate, praticamente iniziata a fine aprile e che andrà avanti a luglio e poi con il gran finale a settembre. Siamo molto contenti della grande attenzione riscontrata dal pubblico e dalla critica e sarà nostro compito far diventare sempre più forte la voglia di cultura ed eventi a Pellezzano sempre più città del Cinema», sottolinea il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra.



Venerdì 23 giugno tocca a Bianca Nappi, ospite, alle 19, al Parco La Filanda di Capezzano. Attrice a tutto campo, spazia tra teatro,cinema, televisione. La sua è una passione nata fin da fin da piccola, un talento precoce che l’ha visto calcare le scene giovanissima ed intraprendere una carriera luminosa, importante. Dal teatro arriva al piccolo schermo: recita in numerose serie tv, come “In amore e in guerra” e “Distretto di Polizia”, per poi approdare al cinema dove esordisce nel film di Ferzan Ozpetek “Un giorno perfetto”. Con il regista collaborerà poi in “Mine Vaganti” e “Magnifica Presenza”. Di recente arriva al cuore di tutti con la fiction ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, nella quale veste i panni della migliore amica di Lolì (Luisa Ranieri) ossia Marietta, magistrato, moglie, mamma.

Domenica 25 giugno (il giorno prima anche a Marina d’Arechi alle 19.30) alle 18.30, Chiara Francini, sarà la protagonista al Complesso Monumentale Eremo dello Spirito Santo di Capriglia per presentare il suo quinto libro intitolato “Forte e Chiara”. L’ex convento degli Agostiniani di Collereto, restaurato ad opera del Comune, si offre egregiamente come il salotto dell’arte e della cultura che ospiterà l’attrice, scrittrice e saggista, donna ironica, intelligente, libera, diretta, controcorrente e bella. Attrice, prima in teatro poi al cinema (con Pieraccioni e Brizzi ma soprattutto nel bellissimo Un altro pianeta di Stefano Tummolini,) conduttrice tv lanciata da Marco Giusti e poi subito Stracult, si è resa protagonista di un toccante monologo sulla maternità sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo.

Il libro potrà essere prenotato alla mail dlivemedia@gmail.com e ritirato per il firmacopie direttamente il 24 e il 25, oppure acquistato nella postazione sul luogo dell’evento.

Racconti d’estate, progetto culturale che sempre più opera sull’intero territorio della Regione Campania, oltre che in Italia e all’ Estero, farà tappa anche al Marina d’Arechi, a Castellabate per i festeggiamenti dei 900 anni dalla nascita, a Fisciano, e a Potenza, per poi concludere il suo viaggio a Salerno in occasione del Premio Charlot. In quest’ottica la rassegna s’intreccia anche con gli appuntamenti della prima edizione di “Wivi il cinema”, proiezioni cinematografiche ad hoc di e con i protagonisti degli incontri che avverranno a Pellezzano, al Cinema Teatro Charlot.