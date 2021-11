Quattro su quattro: Todis batte anche Cercola e resta in testa.

Su un parquet con seria tenuta di palleggio che ha condizionato la partita, la Todis Salerno ’92 conquista altri due punti e si conferma in vetta da sola al campionato di Serie B femminile a punteggio pieno in quattro giornate. Liquidata la pratica Azzurra Cercola, contro un avversario che ha messo nella partita comunque un buon ritmo ed è stato facilitato da una superficie di gioco che difficilmente permetteva di portare palla in avanti.

Al PalaPlatani le granatine hanno vinto con diciannove punti di scarto (35-54), mollando però nell’ultimo periodo, con soli due punti all’attivo. Ancora senza Orchi – tenuta precauzionalmente a riposo, rientrerà contro Ariano Irpino alla prossima – la Todis non ha avuto particolari difficoltà ad avere ragione delle avversarie. Tuttavia, avrebbe potuto e dovuto fare di più. Dopo una prima mezzora di conduzione piuttosto agevole (8-18 il primo parziale, 21-39 all’intervallo lungo e 27-52 al 30’), negli ultimi dieci minuti le granatine hanno allentato un po’ troppo la presa. “Nell’ultimo quarto hanno pensato che la partita fosse finita, mentre dovevamo continuare a usare quello che poteva offrirci il campo. – il commento di coach Aldo Russo – Portata via la partita dopo un break a nostro favore e dopo aver concesso in maniera un po’ troppo soft dei tiri aperti a Cercola, abbiamo giocato una partita nervosa, non siamo stati in grado di dare la giusta interpretazione. Certamente questa gara è servita anche per dare più spazio alle under e fare ampie rotazioni. Portiamo comunque a casa punti importanti. È uno step di crescita come squadra e nelle indicazioni individuali la panchina deve fornire anche quando le giocatrici dello starting five non sono in giornata, cosa che può capitare”.

Testa ora alla prossima gara, in programma sabato 6 novembre tra le mura amiche del PalaSilvestri contro Ferraro Group Ariano Irpino, che segue le granatine in classifica a -2 ed è reduce dalla vittoria di Benevento. A quota 6 in graduatoria anche Polisportiva Battipagliese. Rinviata – causa allerta maltempo – la gara tra la cenerentola Catanzaro e FreeBasketball, che ha 4 punti come, Potenza, Stabia e Benevento.

TABELLINO – AZZURRA CERCOLA-TODIS SALERNO 35-54 (8-18; 21-39; 27-52)

CERCOLA: Edokpaigbe 4, Cozzolino 2, Borriello 6, Z. Massarotti 1, Amato 2, Di Sarno 4, M. Massarotti, Briandi, Manganiello, Rizzo, Bocchetti 13, Raia 3. All: Cavaliere-Barresi-Costa.

SALERNO: Valerio 5, De Mitri 10, Ghiran, Galizia 2, Mancuso 5, Opacic 8, Coppola, Scolpini 2, Rizzati 20, Capriati, De Nicolo 2. All: Russo.

Arbitri: Savarese-Giordano