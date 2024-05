“Progetto vita”, Gemma (Fdi): “Salerno sia capofila per la sperimentazione al sud, sarò al fianco di famiglie e strutture”

“Sarò al fianco delle famiglie, dei caregiver e delle strutture che saranno al centro del “Progetto vita”. La provincia della Campania individuata dal ministero per la sperimentazione del nuovo sistema che semplifica l’accertamento dell’invalidità è Salerno. Il sud sia dunque protagonista di questo cambiamento radicale”. Lo dichiara l’eurodeputata Chiara Gemma (Fdi), impegnata a Bruxelles per l’approvazione della Carta della disabilità durante il suo mandato.

“Ringrazio il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli per questa accelerazione del processo di sperimentazione – continua Gemma – per la Campania è stata scelta Salerno tra le province che, dal 2025 avvieranno la sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, che semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile e introduce il “Progetto di vita”, oltre a Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Sassari e Trieste”.

Il ministro Locatelli ha inoltre annunciato che nel 2025 sarà avviata una formazione più estesa e capillare che si rivolgerà ad enti pubblici ma anche del terzo settore. “In questo modo – conclude l’eurodeputata – le persone con disabilità potranno avere un futuro inclusivo, come previsto dalla Convenzione Onu”.