Premio Charlot, i Tv Project dui Sandro Deidda giovedì 21. Gigi Marzullo venerdì 29.

E’ in programma per domani (giovedì 21 luglio) dalle 17 alle 20 al Teatro Delle Arti di Salerno la terza ed ultima giornata della terza edizione del workshop “ Percezioni comiche ” inserito nel programma della XXXIV edizione del Premio Charlot , e curato da Alessio Tagliento , umorista, autore e regista teatrale. Un workshop che sta vedendo la partecipazione di tanti giovani curiosi di conoscere tutti i segreti per sfruttare al meglio la loro comicità attraverso tre metodi fondamentali: scrivere comico, narrare comico e agire comico.

E mentre sta per calare il sipario anche sui workshop dello Charlot, all’Arena del Mare domani (giovedì 21 luglio) dalle 21.30 spazio alla musica con Sandro Deidda con i “ Tv Project ” il protagonista della serata del Premio Charlot in programma il 21 luglio , alle ore 21,30. Una serata tutta musicale e tutta dedicata alle grandi sigle dei programmi televisivi. Sul palco oltre a Deidda al sax e clarinetto ci saranno Gian Pio Vetromile al pianoforte e tastiere, Angelo Carpentieri alla chitarra elettrica, Paolo Pelella al basso elettrico e Giampiero Virtuoso alla batteria. Nel corso del singolare concerto, Deidda e i suoi faranno ascoltare musiche che tutti conosciamo perché abbinate a programmi televisivi e spot pubblicitari indimenticabili. La televisione, prima degli odierni mass media, ha contribuito a creare un gusto musicale popolare, spesso standardizzato, eppure proteso a diffondere contenuti di livello medio-elevato. Il programma prevede le seguenti esecuzioni: Gamma (Riz Ortolani); Dov’è Anna (Stelvio Cipriani); Jazz band (Henghel Gualdi); Starsky and Hutch (James Taylor Quartet); Attenti a quei due (John Barry); Arsenio Lupin (Jean Pierre Bourtayre); Nata libera (John Barry); Sazio 1999 (Barry Gray); Sonatina su tasti neri (Pippo Caruso); 90° Minuto (Jack Trombey); La Cittadella (Riz Ortolani); E le stelle stanno a guardare (Riz Ortolani); Ritratto di donna velata (Berto Pisano); The Groove (Rodney Franklin); Carosello medley 1: Martini/ Fernet Branca/Birra Peroni/ Vecchia Romagna.