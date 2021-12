Poste, pagamento pensioni gennaio 2022 da lunedì 27.

Il pagamento anticipato delle pensioni di gennaio 2022 inizierà lunedì 27 dicembre come comunicato da Poste italiane per evitare assembramenti, come accade ormai da tempo. Scopriamo qual è il calendario per sapere quando viene pagata la pensione di gennaio 2022.

Pensione di gennaio 2022, quando viene pagata

Il calendario del pagamento della pensione di gennaio 2022 avverrà in maniera anticipata presso gli uffici di Poste italiane secondo un calendario che segue l’ordine alfabetico dei cognomi.

Quindi, secondo le ultime notizie di poste italiane sul pagamento delle pensioni di gennaio 2022, il calendario è il seguente

A–B: 27 dicembre;

C–D: 28 dicembre;

E–K: 29 dicembre;

L–O: 30 dicembre;

P–R: 31 dicembre (solo la mattina);

S–Z: 3 gennaio.

La pensione di dicembre sarà accreditata a partire dal 27 dicembre per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7mila Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.